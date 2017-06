Galladé gegen Müller wird immer wahrscheinlicher

Zwei von vier Schulpflegepräsidien in Winterthur werden im nächsten Frühling frei. Toni Patscheider (SP) geht in Oberwinterthur in Rente, Ruedi Ehrsam (parteilos) tut dasselbe im Kreis Seen-Mattenbach. Und noch ein dritter Sitz dürfte zu erobern sein: der des umstrittenen Präsidenten der Schulpflege Stadt-Töss Felix Müller (ehemals Grüne). Selbst wenn Müller, was er nicht ausschliesst, wieder antreten sollte, ist eine Wiederwahl wenig realistisch.

Die SP-Delegierten haben am Dienstag entschieden, wie sie mit dieser Ausgangslage umgehen wollen ? mit dem Resultat, dass sich die SP in Oberwinterthur und im Kreis Stadt-Töss ums Präsidium bewirbt. Die Kandidatinnen und Kandidaten hat die SP noch nicht bestimmt.

Galladé will sich nicht aufdrängen

Doch die Entscheidung, um Müllers Schulkreis anzutreten, lässt Spekulationen aufkommen, hatte sich doch SP-Nationalrätin Chantal Galladé vor wenigen Wochen scheinbar beiläufig für einen Kandidatur in Stellung gebracht. Kommt der Entscheid von gestern Abend bereits einer Nomination gleich?

Fest steht: Galladé, die bereits seit 2003 im Nationalrat sitzt, droht in Bundesbern die Altersguillotine. Sie hat sich als Bildungspolitikerin profiliert und auch Erfahrungen als Berufsschullehrerin. Im Interview mit dem Landboten vom 2. Mai sagte Galladé: «Ja, das Schulpräsidium interessiert mich.» Sie wolle sich aber nicht in den Vordergrund drängen und nur antreten, wenn dies von der Partei gewünscht sei.

Sind diese Kriterien nun erfüllt? Diese Frage haben wir Galladé gestellt.

