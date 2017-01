Geschwister und ihr Schwager zanken sich vor Gericht

Was sich am Freitag in einem Saal des Bezirksgerichts Winterthur abspielte, hätte auch in einem Drehbuch für eine gestellte Gerichtssendung im deutschen Privatfernsehen stehen können. Auf der Anklagebank sass ein 75-jähriger Mann aus dem Eulachtal, als Privatkläger traten der Bruder und die Schwester seiner Ehefrau auf, beide ebenfalls im Rentner­alter. Laut Anklageschrift hat der Beschuldigte den Geschwistern gedroht, sie umzubringen. Vor der Richterin wurde aber ein Familienknatsch ausgebreitet.

Seine Frau sei sehr eifersüchtig, sagte der Angeklagte. «Sie lässt mich kaum aus dem Haus.» Vor rund einem Jahr habe sie ein Handy in sein Auto gelegt, um zu überwachen, wo er hingehe. Als er eines Tages nach Hause kam, sei sie in einer merkwürdigen Stimmung gewesen. «Ich habe gewusst, dass sie kurz zuvor mit ihrer Schwester telefoniert hat.» Also habe er die Schwester angerufen, um sie zur Rede zu stellen.

Tränen vor Gericht

Das Gespräch endete in einem wüsten Streit. Beschimpfungen gingen hin und her. Einen «Sauhund» habe sie ihn genannt, sagte der Angeklagte. «Sie warf mir vor, ich hätte meine Frau betrogen und auch ihr schon zwischen die Beine gegriffen.» Dass er während dieses Gesprächs eine Todesdrohung ausgesprochen haben soll, stritt der Angeklagte ab. «Ich wäre gar nicht dazu gekommen, weil sie den Hörer aufgehängt hat.» Vor Gericht hörte sich die Privatklägerin die Ausführungen des Angeklagten an und konterte dann: «Ich habe erst aufgehängt, als er mich mit einer Bemerkung persönlich sehr getroffen hat.» Dabei soll es um angebliche sexuelle Handlungen mit ihrem Sohn gegangen sein. Als die Privatklägerin im Gerichtssaal darüber spricht, bricht sie in Tränen aus und schluchzt noch einige Zeit.

Zwei Tage nach dem Streit am Telefon kam es im Haus des Angeklagten zur nächsten Eskalation, als der Bruder seiner Ehefrau zu Besuch kam. Dieser habe ihm schlimme Vorwürfe gemacht. «Er ist aggressiv geworden, aber ich bin ihm ausgewichen.» Und dann, so gibt er zu, habe er folgenden Satz gesagt: «Dich sollte man erschiessen.» Der Privatkläger meldete den Vorfall der Polizei, die den Angeklagten mit einem Sonderkommando verhaftete und in seinem Haus zwei Faustfeuerwaffen sicherstellte.

Im Gerichtssaal regte sich der Privatkläger deutlich über die Äusserungen des Angeklagten auf. Dann fragte er die Richterin: «Darf ich nun auch so viel lügen wie der Angeklagte?» Er dürfe sagen, was er wolle, sagte diese mit ausdruckslosem Gesicht. Also legte er los: Der Angeklagte habe ganz klar gedroht, sowohl ihn wie auch seine Schwester zu erschiessen. Und da er diese Drohung ernst genommen habe, sei er zur Polizei gegangen.

«Unter der Gürtellinie»

Der Verteidiger stellte in seinem Plädoyer seinen Mandanten nicht als Unschuldslamm dar: «Die Anfeindungen waren von beiden Seiten unter der Gürtel­linie.» Und das sei es auch, was die Privatklägerschaft so aufgebracht habe – nicht etwa die angeblichen Drohungen. Die beiden Geschwister hätten sich vielmehr in ihrer Ehre verletzt gefühlt als mit dem Tod bedroht. «Sie wollen den Beschuldigten für etwas abstrafen, was nicht Gegenstand der Verhandlung ist.» Deshalb sei sein Mandant freizusprechen.

Und das tat das Gericht dann auch. Für eine Verurteilung wegen einer Drohung müssten die Bedrohten auch in Angst versetzt worden sein, so die Begründung. Der Privatkläger habe in der polizeilichen Einvernahme aber keine Angst geäussert. Auch seine Schwester habe mehr über die mutmasslich ehrverletzenden Aussagen des Angeklagten gesprochen als über die angebliche Drohung. Noch während der Verhandlung kündigte die Klägerin an, im Falle eines Freispruchs in Berufung zu gehen. (Der Landbote)