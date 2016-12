Gfeller immer noch in einem Energie-Verwaltungsrat

Ende Januar tritt Stadtrat Matthias Gfeller (Grüne) vorzeitig zurück. Bereits seit Juli ist er nicht mehr politischer Vorsteher von Stadtwerk. Seitdem darf Gfeller bei Energiegeschäften im Stadtrat auch nicht mehr mitentscheiden. Doch ein Blick ins Zürcher Handelsregister zeigt: Noch immer ist Gfeller als Verwaltungsratsmitglied der Swisspower AG aufgeführt.Die AG mit Sitz in Zürich ist ein Zusammenschluss von zahlreichen Schweizer Energieversorgern, sie vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Stadtwerke «in Politik und Öffentlichkeit». Zur Swisspower AG gehört auch ein «Innovationslabor» für neue Geschäftsfelder.

Stadtwerk Winterthur hält mit 0,3 Prozent einen geringen Aktienanteil an der Swisspower AG, doch im elf Personen zählenden Verwaltungsrat hat Matthias Gfeller ein klares Mitspracherecht. Was ihm in Winterthur verboten wurde, darf Gfeller in Zürich weiterhin tun: Energiegeschäfte mitentwickeln mit einer (wenn auch geringen) Beteiligung von Stadtwerk Winterthur.

Die Vertretung Winterthurs ist offenbar ein Glücksfall für die Regierung.



Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) sagt auf Anfrage, die Sache sei im Gesamtstadtrat thematisiert worden, doch: «Matthias Gfeller wurde ad personam in den Verwaltungsrat gewählt und nicht von der Stadt delegiert.» Gfeller darf also frei entscheiden, ob er bleiben oder gehen will. Und dass er bleibt, scheint Künzle ganz recht zu sein. Bei der Swiss-power AG herrsche «keine verbindliche Sitzverteilung im Verwaltungsrat». Die Vertretung Winterthurs ist offenbar ein Glücksfall für die Regierung. Es sei bei einem Abgang Gfellers nicht sicher, ob Winterthur den Sitz behalten könne.

Vertretung in Bundesbern

Und der Sitz ist wichtig: Die Swiss­power AG vertritt unter anderem die Interessen von Stadtwerk Winterthur im politischen Bern. Darüber hinaus bestünden aber keine weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen Stadtwerk und der Swisspower AG, hält Künzle fest. (Der Landbote)