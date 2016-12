Gfellers Fall, ein Drama

Das auffallendste lokalpolitische Ereignis des Jahres war nicht das Ja zum Rekordkredit für das neue Polizeigebäude, nicht die Fantasie, mit der in Winterthur neue Asylunterkünfte erdacht und errichtet wurden, und auch nicht der Empfang des Nationalratspräsidenten. Das grösste Ereignis ist wenig ruhmreich: Es ist der Fall, die Entmachtung und der angekündigte Rücktritt von Stadtrat Matthias Gfeller.

Eine grosse grüne Karriere geht damit zu Ende, die 1984 begonnen hatte. Damals gehörte Gfeller zu den Gründern der Grünen Partei in Winterthur. 1986 zog er in den Gemeinderat ein, und 2006 wurde er als erster Grüner in Winterthur zum Stadtrat gewählt. Er wollte stets das Gute, «Ehrlich währt am längsten» heisst laut seiner Homepage sein Motto, und man hatte keinen Anlass, je an diesen Grundsätzen zu zweifeln – bis kurz vor den Sommerferien.

Die Wärme Frauenfeld AG erwies sich als Fehlinvestition für Stadtwerk, der Geldbedarf war sehr schnell sehr gross. Stadtwerk lieferte Anlagen, ohne sie zu verrechnen. Die Chefs versuchten, die Buchungen zu verbergen, zu verschweigen und dann zu vertuschen. Der politisch verantwort­liche Gfeller tat nicht, was er als Vorgesetzter hätte tun müssen, als er von den Machenschaften erfuhr: alles aufdecken, den Stadtrat und die Kommission informieren, die Verantwortlichen rügen und wenn nötig entlassen. Gfeller aber schwieg und sass die Sache aus. Er schwieg, bis der Stadtrat im Herbst die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts ankündigte. Erst dann agierte er – und tat wieder das Falsche.

«Gfeller verzichtete bewusst auf eine Orientierung des Stadtrats. Er erachtete eine Information als wenig hilfreich und eher verwirrend.»Rechtsanwalt Johann-Christoph Rudin.

Er stellte am 27. September seinen Bericht zur Wärmering-Affäre und zur Mitverantwortung von Stadtrat Matthias Gfeller (Grüne) vor.

Gfeller liess seinen Hausarzt auftreten, als er seinen Rücktritt ankündigte, und versuchte so den Eindruck zu erwecken, er habe sich primär aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden. Dabei wusste alle Welt (oder zumindest ganz Winterthur): Gfeller hat seine Glaubwürdigkeit verloren, nicht seine Gesundheit. Sein zweiter Fehler war: Er wollte erst im Frühling zurücktreten. Notabene war er zu diesem Zeitpunkt vom Gesamtstadtrat längst seiner wichtigsten Aufgaben enthoben worden.

Das ist tragisch, denn Gfeller war stets für seine Grundsätze eingestanden. Er verteidigte beispielsweise den Atomstromanteil im Strommix noch, als seine Parteifreunde längst einen atomstromfreien Mix forderten. Es sei unehrlich, argumentierte Gfeller damals, so zu tun, als könne man hierzulande ohne Atomstrom auskommen. Gfeller mag es, die Dinge à fond zu verstehen und zu erklären. Manche sagen: Er ist so gründlich und genau, dass am Schluss keiner mehr hinhört.

Nun kommt es im Februar zur Ersatzwahl, und die Grünen gehen nicht gerade als Favoriten ins Rennen. Man kann sich auf den Standpunkt stellen: In einem Jahr wäre Gfeller ohnehin zurückgetreten, und die Chancen der angeschlagenen Grünen Partei wären dann auch nicht besser gewesen. Tatsache aber ist: Gfeller hat mit seinem Verhalten und dem Aussitzen vielen grünen Anliegen geschadet.

