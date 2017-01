Grosseinsatz in Sennhof – ein Verletzter, zwei Verhaftungen

Eine Auseinandersetzung zwischen Männern hat am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz der Polizei in Sennhof ausgelöst. Beim Streit wurde ein Mann schwer verletzt. Zwei an der Tat beteiligte Männer wurden verhaftet.

Wie die Polizei mitteilt, ging heute Nachmittag kurz vor 15:00 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, wonach in Sennhof (Gemeinde Winterthur) jemand bei einer Auseinandersetzung verletzt worden sei. Die Einsatzkräfte trafen an der Linsentalstrasse einen schwer verletzten Mann an.

Zwei Tatverdächtige verhaftet

Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung wurden zwei Männer verhaftet. Der weitere Hintergrund der Auseinandersetzung ist unbekannt und wird ermittelt.

Der Einsatz wurde von Einheiten der Kantons- und Stadtpolizei sowie einer schwerbewaffneten Spezialeinheit durchgeführt.

Auch die Ambulanz und die Spurensicherung waren vor Ort und hatten das Gebiet rund um den Einsatzort weiträumig abgeriegelt. Mittlerweile ist der Einsatz abgeschlossen. Die Einheiten rücken vom Einsatzort ab.