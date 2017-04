Grüne schauen nach schwierigem Jahr optimistisch in die Zukunft

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Co-Präsidium die Grünen führt. Bis 2014 hatte die ehemalige Gemeinderätin Dominique Schraft gemeinsam mit Reto Diener dieses Amt inne. Nach Schrafts Rücktritt stand Diener alleine an der Spitze der Partei. Nun haben sich die Grünen Winterthur an ihrer Jahresversammlung wieder für ein Co-Präsidium mit Diener und Renate Dürr ausgesprochen. Die 50-jährige Dürr, die wie Diener im Gemeinderat sitzt, sagt zu ihrer Motivation: «Ich habe mich zur Verfügung gestellt, weil ich mit unseren Anliegen aktiver an die Öffentlichkeit treten will.»

Ein Gemeinderatssitz mehr

Dürr und Diener haben bereits klare Ziele für die Wahlen 2018 definiert. «Wir möchten mindestens 10 Prozent Wähleranteil erreichen und den einstmals gehaltenen 6. Gemeinderatssitz zurückerobern», sagt Dürr. Man sei nach dem «grossartigen Erfolg von Jürg Altwegg und dem national unverkennbaren Aufwärtstrend» der Grünen zuversichtlich, dass dieses Ziel möglich sei.

Für die Grünen ist zudem klar, dass man die alte Mitte-links-Mehrheit im Stadtrat zurückerobern möchte. «Der Stadtrat muss wieder mehr Visionen für die Zukunft entwickeln», findet Dürr. Konkret seien diese Pläne aber noch nicht. «Entsprechende Gespräche finden nicht vor dem Sommer statt.»

«Spürten Wärmering-Affäre»

An ihrer Jahresversammlung schauten die Grünen zudem auf das vergangene Jahr zurück. «Es war kein einfaches Jahr, wir bekamen die Wärmering-Affäre wirklich zu spüren», sagt Dürr. Viele hätten die Geschehnisse rund um Stadtwerk einfach den Grünen angelastet. Zumindest Jürg Altwegg schienen die Schlagzeilen aber nichts anzuhaben. Er wurde am 2. April deutlich gewählt.

Reto Diener hält in seinem Jahresbericht fest, dass der Rücktritt des ehemaligen Stadtrats Matthias Gfeller und dessen Folgen zu den Ereignissen gehörten, «die alles andere überschatteten». Eine medial grosse Protestwelle habe den Stadtrat veranlasst, eine Administrativuntersuchung einzuleiten. Die folgenden Monate hätten zu den schwierigsten in der Geschichte der Grünen Winterthur gehört.

Trotzdem äussert Diener im Jahresbericht die Meinung, Matthias Gfeller sei zu Unrecht zum Sündenbock gestempelt worden. So schreibt er: «Die Kampagne, die vom ‹Landboten› und gewissen Parteien gegen Matthias Gfeller angezettelt wurde, war massiv übertrieben und hatte zur Folge, dass Gfeller über einen kleinen Ast stolperte, der von einem grossen Baum gefallen war.» (Der Landbote)