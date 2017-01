Guckloch in die Unterwasserwelt

Die tschechischen Zierfischzüchter und -verkäufer gelten als die eifrigsten, aber auch trickreichsten Europas: Die Fische werden teilweise mit Antibiotika versetzt und halbdurchsichtige Arten mit Neonfarben bunt gespritzt. «Damit sie intensiver leuchten», sagt Roland Haller, Präsident des Aquarienvereins Winterthur (AVW). In zwei Jahren feiert dieser sein 100-Jahr-Jubiläum, die Tradition verpflichtet. Einfärben oder der Einsatz von Antibiotika ist bei den lokalen Züchtern verpönt. An jedem ersten Samstagvormittag im Monat lädt der AVW im Quartierzentrum Gutschick an die Zuchtfischbörse ein. In rund 20 Becken werden dort Wasserpflanzen und Fische zum Verkauf angeboten, vom Rotflossen-Glassalmler («sehr friedlicher Schwarmfisch») über den beliebten, da pflegeleichten Guppy bis zum Leopardbärbling («lebhaft»), allesamt von Vereinsmitgliedern gezüchtet.

Alfred Waser, der Zuchtexperte, hält in seinem Keller in 40 Becken 15 verschiedene Arten. Zwei Stunden braucht er täglich, um die Aquarien zu reinigen, Wasser und Filter zu wechseln, Jungfische umzuquartieren und Wasserpflanzen auszulegen, damit die Weibchen laichen können. Aquarianer, die etwas auf sich halten, züchten auch das Fisch­futter selbst: Mückenlarven und Wasserflöhe. Einsteiger begeistert zunächst anderes: «Mit einem Aquarium richtet man ein eigenes kleines Biotop ein. Es abwechslungsreich zu gestalten und alles im Gleichgewicht zu halten, das fasziniert und ist die grosse Kunst der Fischhaltung», sagt Roland Haller.

Temperatur und pH-Wert des Wassers müssen stimmen. Und es kann vorkommen, dass sich die Fische gegenseitig attackieren oder gar auffressen. Man sollte sich daher entscheiden: zwischen einem sogenannt gemischten «Gesellschaftsaquarium» oder einem mit Kampffischen, einem Süss- oder einem Salzwasserbecken.

Von Botanik haben Einsteiger auch bald eine Ahnung, wenn sie ihre Becken mit Wasserpflanzen wie dem Montecarlo-Perlenkraut, Phönix-Moos oder der Spitzblättrigen Ludwigie begrünen. «Es gehört dazu, sein Aquarium ein bisschen auszuschmücken», findet auch der 14-jährige Merlin.

Fünf Black Mollys für Merlin

Er hält in seinem Aquarium derzeit vier Fischarten. Heute, an der Börse des AQW, kauft er sich fünf Black Mollys dazu, pechschwarz und samtglänzend. Ein Spontanentscheid. «Sie gefallen mir einfach», sagt Merlin. Zudem sind es Anfängerfische, also lebendgebärend, genügsam und wenig anfällig auf Parasiten und Pilzbefall. Haller fischt den ersten Black Molly vorsichtig aus dem Becken, kippt ihn in eine durchsichtige, mit Wasser gefüllte Plastiktüte und wickelt sie in Zeitung ein. Draussen herrschen Minusgrade. «Sinkt die Wassertemperatur zu stark, wird es für die Fische prekär», erklärt er. Eine Frau entscheidet sich für zwei blaue Antennenwelse à 4 Franken: «Die halten mir das Aquarium sauber.»

Teure Salzwasservariante

Im Trend liegen derzeit offenbar wieder besonders exotische Salzwasserfische, sagt Massimiliano Russo vom Aquariumladen Happy-Fisch in Wülflingen. Meeresaquarien sind exklusiver, aber auch teurer in der Anschaffung und im Unterhalt: Korallen statt Javafarn, Dekor-Schwertgrundel statt Goldfisch. «Der finanzielle Aufwand wird unterschätzt», sagt Russo. Die Fische sind bis zehnmal teurer. Ein Anfängerset mit einem 1,5 Meter langen Becken, Pflanzen und Fischen kostet schnell über 2000 Franken. Allgemein habe die Nachfrage zuletzt leicht angezogen. Russo erklärt es sich mit der höheren Naturverbundenheit: «Es gibt Eltern, die ihren Kindern die Vielfalt und Zyklen der Natur anhand eines Aquariums zeigen wollen.»

Von einer höheren Nachfrage spürt man beim Aquarienverein Winterthur wenig. Nur etwa 20 der 120 Aquarianer engagieren sich aktiv, besuchen die Fachreferate oder gehen gemeinsam auf Exkursion, zu Tümpeln und Teichen mit seltenen Fischarten. «Wir haben ein Nachwuchsproblem», sagt Präsident Haller. Inzwischen sei man vom St. Galler Pendant Aquaria als schweizweit mitgliederstärkster Verein überholt worden. Spätestens die Grosse Ostschweizer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse im Mai im Kongresshaus Liebestrasse bietet die Chance, dass neuer Nachwuchs anbeisst. (Der Landbote)