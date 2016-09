Gut gelaunt, schlecht gemacht

So viele Leute hatte ich noch nie an einer Pressekonferenz.» – «Du solltest halt öfter zurücktreten.» Der Kalauer kurz vor Beginn der heutigen Rücktritts-PK zwischen Matthias Gfeller und seinem Hausarzt Jürg Schlegel stand stellvertretend für das, was folgen sollte. Der Winterthurer Polit-Dinosaurier Gfeller präsentierte sich in bester Laune. Einen Tag vor der Veröffentlichung des belastenden Berichts zur Wärmering-Affäre versuchte er ein letztes Mal, die Zügel in die eigenen Hände zu nehmen: Er trete zwar zurück, aber «erhobenen Hauptes». Er gehe mit frohem Mut in die zukünftige Selbstständigkeit und keinesfalls aus Zwang.

Lange erzählte Gfeller danach von seinen Herzproblemen, die ihn seit dem Jahr 1970, also seit seinem 14. Lebensjahr, plagen. Sein Hausarzt Jürg Schlegel sagte, Gfeller könne durchaus noch einige Monate weiterarbeiten, dennoch sei der Rücktritt medzinisch gesehen «ein vernünftiger Entscheid».

Es besteht kein Zweifel, dass es für das Herz von Matthias Gfeller wohl mittlerweile gesünder ist, sich dem Druck der politischen Auseinandersetzung zu entziehen. Ganz allgemein seien Exekutivämter der Gesundheit nicht gerade zuträglich, fügte Hausarzt Schlegel hinzu. Grosse Zweifel gibt es hingegen an der von Gfeller heute Morgen vorgertragenen Kausalitätskette, die zu seinem Rücktritt geführt hatte.

Gfeller nannte die Gesundheit, und erst viel später die Untersuchung zur Wärmering-Affäre als Rücktrittsgründe. Es mag seine subjektive Richtigkeit haben, dass Gfeller nun vor allem aus persönlichen, medizinischen Überlegungen sein Amt verlässt. Doch von aussen betrachtet musste man heute zu einem anderen Schluss kommen: Der Hauptgrund ist die Affäre rund um die Wärme Frauenfeld AG.

Der scheidende Stadtrat gestand erstmals Fehler ein: Er hatte die prekäre Finanzlage der Wärme AG verkannt. Er hatte jahrelang keine Abklärungen dazu veranlasst. Er hatte den Gesamtstadtrat deshalb auch nie über das Defizit und die drohende millionenteure Sanierung des Energie-Contracting-Projekts informiert. Er hatte, wie er heute erklärte, die «Brisanz des Geschäfts schlicht unterschätzt».

Gfeller sprach von einem Informationversäumnis und von Unterlassungen. Verniedlichend meinte er über sich selber, «einen Bock geschossen» oder «gschnitzeret» zu haben. Dass Gfeller «erleichtert» ist, dass ihm keine Rechtsverletzungen vorgeworfen werden können, lässt ebenfalls tief blicken. Erst morgen Dienstagnachmittag wird es Gewissheit geben, ob Gfeller in der Wärmering-Affäre noch mehr zu verantworten hat. Offen ist die Frage, ob Gfeller das Treiben bei Stadtwerk genug im Griff hatte.

Klar ist bereits, dass Gfeller auch heute keine Punkte sammeln konnte. Zu sehr erinnern die Erklärungen an das Biorender-Debakel aus seinem Departement, das Millionen kostete. Oder an all jene undurchsichtigen Stadtwerk-Geschäfte, die in den letzten Jahren im Gemeinderat zu reden gaben. Gfeller geht nicht, weil er in seinem Amt persönliche Vorteile suchte. Doch seine politischen Ziele verfolgte er zu oft mit falschen Mitteln.

Es ist Gfeller zu wünschen, dass es ihm nach dem Rücktritt gesundheitlich wieder besser gehen wird. Und Winterthur ist zu wünschen, dass sich derart undurchsichtige Investitionen und Entscheide bei Stadtwerk, die erst durch medialen Druck ans Tageslicht kamen, nicht wiederholen. Und dass sich die künftige politische Führung einer demokratischen Transparenz ohne «Böcke» und «Schnitzer» verpflichtet sieht.