Gute Aussichten fürs links-grüne Lager

Daniel Oswald mag zwar zahlenmässig der Sieger des Wahlsonntags sein. Restlos zufrieden sein kann der SVP-Kandidat trotzdem nicht. 28 Prozent der Stimmen sind zwar ein solides Resultat. Doch wenn man die Wähleranteile von SVP und FDP bei den letzten Gemeinderatswahlen addiert, kommt man auf fast 35 Prozent. Die Zusammenarbeit im bürgerlichen Block war auch schon enger.

Viele FDP-Wähler blieben offensichtlich zuhause oder wählten anders, als von der Parteileitung empfohlen. Die CVP hatte sich gar nie zugunsten Oswalds ausgesprochen.Auch Christa Meier (SP) kann sich nur verhalten freuen. Sie erreichte mit 23,3 Prozent der Stimmen zwar das zweitbeste Resultat. Relativ gesehen wurde sie damit aber von weniger Wählern unterstützt als die Sozialdemokraten bei den letzten Gemeinderatswahlen 2014 (24,4 Prozent). Und Michael Zeugin (GLP) ist der eigentliche Verlierer des Tages. Im dritten Anlauf aufs Stadtratsamt reichte es dem Gemeinde- und Kantonsrat nur für 16,9 Prozent der Stimmen, das bedeutet Platz vier.

So richtig in Feierlaune war darum gestern nur einer: Jürg Altwegg. Der Kandidat der Grünen (8,3 Prozent Wähleranteil im Gemeinderat) schaffte es im ersten Wahlgang mit 20 Prozent der Stimmen auf Platz drei. Weniger als 1000 Stimmen trennen ihn von Christa Meier. Und das obwohl er politisch weniger bekannt ist als die langjährigen Politikfüchse Oswald, Meier und Zeugin. Ein «Gfeller-Malus» haftet Altwegg offensichtlich nicht an; hingegen scheint es über die Parteigrenzen hinaus Zuspruch für die Idee zu geben, den «grünen» Sitz wieder grün zu besetzen.

Jetzt geht das Feilschen los, und noch lässt sich keine Partei in die Karten schauen. Klar scheint, dass die EVP sich aus dem Rennnen um den Stadtrat zurückziehen wird. Ihre Kandidatin Barabara Huizinga holte mit 8 Prozent der Stimmen ein Achtungsresultat, das ein zweiter Wahlgang nur verschlechtern kann. Mission erfüllt. Ebenfalls klar: Der erstplatzierte Daniel Oswald tritt wieder für die SVP an, das ist er seinen Wählern schuldig.

Alles blickt jetzt auf die SP und die Grünen. Die Parteipräsidenten haben klargemacht: Oberstes Ziel ist es jetzt, sich auf eine gemeinsame Kandidatur zu verständigen. Für Christa Meier spricht, dass sie mehr Stimmen machte als Altwegg und dass sie als Frau das Geschlechterverhältnis im Stadtrat verbessern könnte (auf drei von sieben). Für Altwegg spricht, dass er bewiesen hat, dass er weit über seine Partei hinaus Stimmen holen kann. Verzichtet Meier, sind Altwegg die Meier-Wähler so gut wie sicher. Umgekehrt muss das nicht stimmen; manche Grüne würden ihre Stimme wohl eher für einen grünliberalen Sitz geben als für einen dritten der SP und manchen Mitte-Wählern Altweggs wäre Meier wohl zu links.

GLP-Kandidat Zeugin wird sich trotz des enttäuschenden Abschneidens kaum zurückziehen. Für seine Partei und ihn persönlich ist es im dritten Anlauf auch eine Frage des Stolzes. Hätte er Platz zwei oder drei erreicht, hätte er an die SP und die Grünen apellieren können, ihre Kandidaturen zurückzuziehen. So fehlen ihm dazu die Argumente. Fürs Mitte-Links-Lager, das eine Wahl Oswalds und damit eine bürgerliche 5:2-Mehrheit verhindern möchte, muss ein Dreier-Rennen kein Nachteil sein.

Wie sich zeigte, holte Zeugin seine Stimmen eher rechts der Mitte, bei den FDP- und CVP-Wählern. Damit schwächt er die Position Oswalds. Währenddessen wird der Links-Mitte-Block versuchen, Geschlossenheit zu zeigen. Zusammengezählt erreichten Meier und Altwegg über 43 Prozent der Stimmen. Einigen sich SP und die Grünen auf einen gemeinsamen Kandidaten, hat dieser die besten Wahlchancen der drei Lager. Einiges spricht dafür, dass Gfellers Nachfolger wieder ein Grüner werden könnte. (Der Landbote)