Hangar 11 macht dicht

Vor rund drei Jahren öffnete der Hangar 11 Club in Winterthur seine Tore. Am 25. März 2017 macht das Lokal wieder zu: «Grund dafür sind neue Projekte der Betreiberschaft in der City von Winterthur», lassen die Betreiber am Facebook verlauten.

Der Hangar 11 Club lädt am 25. März zur letzten Veranstaltung. Quelle: Facebook

Nach drei wunderbaren Jahren sei der Moment gekommen, ein Resümee zu ziehen. «Der Entscheid gefallen, die Energie auf die untere Vogelsangstrasse gleich beim Hauptbahnhof Winterthur zu fokussieren», heisst es weiter. Spätestens ab Herbst 2017 werde es eine neue Lokalität unter neuem Namen geben. Mehr verraten möchte das Hangar 11 Team noch nicht. (far)