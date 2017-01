Schon am Telefon wird man neidisch: «Ja, klar, bei uns scheint die Sonne», sagte Hörnli-Hüttenwart Hansruedi Häne gestern Nachmittag vergnügt. Ein Blick auf die Webcam im Internet bestätigt es: viel Schnee und Sonnenschein. Und auch in der Wetterprognose fürs Wochenende prangen viele kleine Sünneli.

«Es wird ‹räble›»

Entsprechend rüstet sich Häne für einen Ansturm: «Es wird ‹räb­le› am Samstag und Sonntag.» Die 4,5 Kilometer lange Schlittel­strecke vom Hörnli hinunter nach Steg im Tösstal sei im Zustand 1A. Das wird dank der tiefen Temperaturen auch übers Wochenende so bleiben.

Zum Praktischen: Auf dem Hörnli stehen gut 240 Mietschlitten bereit (für 5 bzw. 8 Franken). «Letzten Samstag wurden die Zweierschlitten knapp», erklärt Häne. Dass gar keine Mietschlitten mehr verfügbar wären, komme aber eigentlich nie vor. Reservieren kann man telefonisch nur bis mittags um 12 Uhr (das gilt ­übrigens auch fürs Restaurant). Da angekündigte Gäste immer wieder ausgeblieben sind, gilt danach: first come, first served.

Wer die Traditionspiste noch nie heruntergefräst ist: Einen Lift gibt es keinen auf das Hörnli. Die 450 Höhenmeter ab Bahnhof Steg (S26 ab Winterthur) muss man zu Fuss erklimmen. Ein weitherum bekannter Geheimtipp ist, von Sternenberg her zum Start des Schlittelwegs auf dem Hörnli zu wandern. Der Weg ist idyllischer, der Höhenunterschied geringer (Dauer: eine knappe Stunde).

Nur wenige Busfahrten

Aber Achtung: Von Bauma fahren nur wenige Postautos hinauf nach Sternenberg-Gfell (von dort ist der Weg beschildert). Wegen der engen Kurven ist zudem nur ein Kleinbus mit 16 Sitz- und 9 Stehplätzen im Einsatz. Das habe bisher aber ausgereicht, sagt Markus Hegglin, Leiter Postauto Region Zürich: «Bei Bedarf kann der Fahrer innert Minuten einen zweiten Bus aufbieten.» Fazit: Hörnli hell und gerüstet für ein Schlittelwochenende. (Der Landbote)