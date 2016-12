«Hü» blickt zurück auf 43 Jahre mit Willi

Als seine Partnerin vor elf Jahren den Vorschlag machte, von Regensdorf weg nach Winterthur zu ziehen in die Fabriksiedlung Hard in Wülflingen, da winkte Peter Hürzeler ab: «Da kannst du alleine zügeln», habe er gesagt. Er sei dann aber doch mitgegangen, um einen Augenschein zu nehmen, es habe ihm sehr gefallen, und «der Entscheid war richtig».Seit 2006 lebt das Paar nun in der Hard, wo «Hü», so Hürzelers Kürzel, auch ein Atelier hat. es sind kaum noch Comics und cartoons, die er dort zeichnet. Er malt und übt sich in diversen Drucktechniken. Lange genug musste er sich dem Produktionsrhythmus von Zeitschriften und anderen Publikationen anpassen, «jetzt arbeite ich lieber frei».

Begonnen beim Nebelspalter

Hürzeler ist mittlerweile 76 Jahre alt und gehört hierzulande zu den Grossen seines Fachs. Seine Figuren und Cartoons sind längst sowas wie Volksgut geworden. 1959, noch zur Lehrzeit als Dekorateur, druckte der Nebelspalter erstmals eine Karikatur von «Hü» ab. Am Redaktionspult sass damals ein Grosser: «Bö», Carl Böckli, quasi der Doyen der Schweizer Karikaturisten und Schreiberlinge. Es blieb nicht bei der einen Zeichnung für den Nebelspalter. Bald zeichnete Hürzeler regelmässig neben seinem Beruf als Dekorateur und Grafiker. Doch schon als 27-Jähriger machte er sich selbstständig und zum Berufs-Karikaturisten. Er schuf den «Emil», und der blieb 36 Jahre lang von 1970 bis 2006 ein fester Bestandteil im Tages-Anzeiger, respektive im Züritipp. Noch länger lief der Vertrag mit der Schweizer Illustrierten: Von 1972 bis 2015 lieferte er wöchentlich eine Zeichnung und zeitweise einen dreiteiligen Streifen ab mit «Willi». Die Armbrust hatte er stets dabei, sein Sohn und dessen Apfel kamen regelmässig vor, gelegentlich auch seine Frau, eine kluge und oft resolute Person.

Lyssy: «Doppelbödige Ironie»

261 dieser Willi-Cartoons aus 43 Jahren hat Hürzeler nun in Eigenregie als Buch herausgegeben. Freunde aus der Hard haben gestaltet und korrigiert, der bekannte Filmer Rolf Lyssy hat ein Vorwort beigesteuert und lobt: «Ein wahres Cartoon-Feuerwerk!» Hürzeler breche auf feine Art «konventionelle gesellschaftliche Vorurteile mit doppelbödiger, unmissverständlicher Ironie und wenn nötig auch mit bissigem Sarkasmus». 4000 Bücher hat Hürzeler in Winterthur drucken lassen, 1000 davon konnte er gleich an verschiedene Vertriebe weiterleiten. Für die verbleibenden 3000 suchte und fand er in der Hard ein Zwischenlager. Und war dann völlig perplex, wie gross und schwer eine solche Lieferung ist: mehere Palette und Tonnen. Er habe zuerst prüfen müssen, ob der Boden überhaupt eine solche Last tragen könne, erzählt er.

Auch Humor verändert sich

Das Buch ist eine Fundgrube mit teilweise aktuellen Themen aus der jeweiligen Zeit. Aus heutiger Sicht mag die eine oder andere Pointe etwas altbacken wirken. Aber das ist nicht Hürzeler anzulasten, sondern zeigt einzig, wie sehr sich innert 43 Jahren die Schweiz, ihr Humor und dessen Wahrnehmung verändert haben. Hürzelers Buch jedenfalls ist eine gute Gelegenheit für Leute um die 50 oder darüber, einen Weihnachts-Büchergutschein sofort einzulösen.

Peter Hürzeler, «Tellspiele, 261 Cartoons», 239 Seiten, ca. 36 Franken. (landbote.ch)