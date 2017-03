Herr Moll, Sie haben an der Stadthausstrasse fast 25 Jahre lang Spielzeug verkauft. Was gefällt Ihnen eigentlich daran?

Peter Moll: Anhand des Spielzeugs lernen Kinder, wie etwas funktioniert. Ich glaube, das ist sehr fördernd für die Bildung. Das Problem ist, dass Erwachsene nicht mehr zum Spielen stehen, dabei spielt jeder. Stellen Sie zwei Würfel auf den Tisch in Ihrem Büro, es wird nicht lange gehen und diese Würfel sind in Bewegung.

Was spielen Sie?

Ich spiele mit meinen Enkeln «Verkäuferlis», manchmal ganze Nachmittage lang. Ich mache auch gerne Gesellschaftsspiele. Mit meinem Sohn gehe ich immer an die Essener Spieltage.

Und womit haben Sie als Kind selber gespielt?

Ich war mit meinem Vater sehr viel in der Natur und habe im Wald gespielt, auch wenn wir ­pilzen waren. An Legos mag ich mich auch noch erinnern. Ich ­habe eigentlich mein ganzes ­Leben gespielt.

Sie haben in Ihrem Laden nie Barbies verkauft. Was haben Sie gegen Barbies?

Die Barbie ist erst für Kinder ab sechs Jahren und hat so viele Kleinteile als Zubehör. Wir hätten da nicht mit den Warenhäusern mithalten können. Deshalb wollten wir uns auf Schweizer Nischenprodukte spezialisieren.

Was ist für Sie pädagogisch wertvolles Spielzeug?

Auf jeden Fall kein Wegwerfspielzeug. Für mich ist ein sinnvolles Spielzeug, wenn das Kind damit spielerisch etwas lernen kann. Mit dem klassischen Holzspielzeug lernt es Formen, Farben und Materialien kennen. Die Holz­tiere regen die Fantasie an.

Was hat sich in den Jahren ­verändert?

Die Qualität hat sich sehr ver­ändert. Früher gab man die Spielzeuge in drei Generationen weiter, aber heute hat man ja keinen Estrich mehr, um die Spielsachen aufzubewahren. Die Qualität hat mit Kunststoff sehr abgenommen. Heute sind Lizenzprodukte von Disney-Filmen sehr im Trend, und was auch neu ist, sind die Geschichten rund um jedes Spiel.

Hat Spielzeug im Zeitalter von iPads überhaupt noch eine Bedeutung?

Elektronische Spiele gab es schon vor 20 Jahren, ich erinnere mich an einen Affen, der Kokosnüsse auffangen musste. Auf diesem Gerät konnte man nur dieses eine Spiel spielen. Aber das Rollenspiel hat nach wie vor eine grosse Bedeutung. Viele Eltern haben einfach keine Zeit mehr, um mit den Kindern zu spielen oder ein Buch vorzulesen.

Erinnern Sie sich an einen emotionalen Moment im Laden?

Wir hatten viele spezielle Kunden, die uns grosse Freude bereiteten. Wir hatten einen Stammkunden, der immer seine Pfeife rauchte und dann danach roch. Damals durfte man noch im ­Gebäude rauchen. Oder ein Herr kaufte jedes Jahr an Weihnachten einen Teddybären.

Wie haben die Leute auf das Ende Ihres Ladens reagiert?

Sie sind wie wir enttäuscht, weil wir keine Lösung gefunden haben, um den Laden weiterzuführen. Einige Kunden kamen seit 20 Jahren vorbei. Viele kaufen noch ein letztes Mal ein, damit sie noch etwas vom Spikus haben. Einige hatten sogar Tränen in den ­Augen, und auch wir haben das Taschentuch schon ein paarmal gebraucht. Wir werden auch mit Pralinés oder Gipfeli beschenkt. Das alles beschäftigt mich sehr, ich kann nicht mehr schlafen im Moment. Diesen Juni hätten wir Jubiläum gehabt, aber da es keine Übergabe gibt, feiern wir das auch nicht. Das macht ja keinen Sinn mit einem leeren Laden. Wir können auch keine Beratungen mehr machen. In den letzten Wochen waren wir wie ein Wagen ohne Räder.

Wie sehen Ihre Pläne nach der Schliessung aus?

Zuerst ist jetzt noch Aufräumen angesagt. Ich werde weiterhin in der Ausbildung des Spielwarenverbands beschäftigt sein. Danach werde ich mich erholen. Ich möchte mit dem Velo durch die Schweiz fahren oder zu Fuss den Gotthardweg machen. Auf jeden Fall viel Zeit in der Natur verbringen.