«Ich könnte die ganze Welt umarmen»

Das Schicksal von Michael Ostermeyer aus Oberwinterthur bewegt die «Landbote»-Leser. Seit dem Beginn der Berichterstattung – im Juni letzten Jahres – über den damals schwerkranken, dreifachen Familienvater, erhielt er zahlreiche schriftliche und mündliche Reaktionen. «Die Menschen versuchten mich immer wieder aufzumuntern oder erzählten mir, dass sie aufgrund meiner Krankheitsgeschichte sich ebenfalls dazu entschlossen hätten, einen Organspendeausweis auf sich zu tragen», erzählt Ostermeyer. «Gefreut hat mich auch, dass es mehrere Leute gab, die eine Patientenverfügung ausgefüllt haben, um auf diese Weise festzuhalten, was mit ihnen medizinisch geschehen soll, falls sie sich eines Tages selber nicht mehr äussern können.»

Vampire im Spital

Momente, in denen er sich nicht mehr mitteilen konnte, gab es in den letzten eineinhalb Jahren auch im Leben von Ostermeyer. Denn nachdem der 45-jährige IT-Spezialist nach monatelanger, nervenaufreibender Wartezeit am Neujahrstag 2016 eine Spenderleber erhalten hatte, wurde er anschliessend für einige Zeit in ein künstliches Koma versetzt.

«Innert zwei Wochen passierte plötzlich ein unglaublich schneller Genesungsprozess.»



Michael Ostermeyer

Aber auch danach stand er noch lange neben sich. Aufgrund des sogenannten Durchgangssyndroms war der sonst friedliche Mann plötzlich äusserst aggressiv und glaubte beispielsweise Vampire auf der Intensivstation zu sehen.

Stete Erstickungsgefahr

Als sich sein Zustand später stabilisierte, war Ostermeyer zwar geistig wieder der Alte, aber nicht körperlich. Trotz täglichem Training und eiserner Disziplin, war auch ein halbes Jahr später keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil. Noch im Sommer dieses Jahres sagte Ostermeyer gegenüber dem Landboten: «Seit drei Wochen weiss ich, dass ich nicht gesünder bin, als vor der Transplantation.» Noch immer wurde sein Blut aufgrund seiner Krankheit (siehe Kasten rechts) mit viel zu wenig Sauerstoff versorgt. Er hatte nach wie vor Atemnot, drohte zu ersticken – und war deshalb im Alltag auf eine permanente Sauerstoffversorgung mittels portabler Stahlflaschen angewiesen.

Doch vor wenigen Monaten dann die unerwartete Wende. «Innert zwei Wochen passierte plötzlich ein unglaublich schneller Genesungsprozess», erzählt Ostermeyer sichtlich erleichtert. «Ich merkte rasch, dass ich nicht mehr auf die künstliche Sauerstoffversorgung angewiesen war.» Warum aber die Heilung – nach Monaten der Stagnation – so rasant und unvermittelt geschehen ist, ist für ihn bis heute ein Rätsel geblieben. «Ja, es ist so etwas wie ein Wunder.»

Heute bezeichnet er sich als «fast gesund». Kleine Einschränkungen im Alltag gebe es zwar im Moment noch, beispielsweise wenn es darum gehe, schwere Sachen zu tragen, aber ansonsten fühlt sich Ostermeyer wieder recht fit.

So schön kann Alltag sein

Fast täglich geht er jetzt mit seinem Hund in den Wald spazieren und legt dabei im Schnitt sieben Kilometer zurück. Früher wäre das undenkbar gewesen. Zumal er jedes Mal die Sauerstoffflaschen hätte hinter sich herziehen müssen. «Auch dass ich jetzt wieder mit meinen Kindern im Hallenbad rumplanschen kann, erfüllt mich mit grosser Freude und Dankbarkeit», sagt Ostermeyer. Er fühle sich frei und glücklich. «Ich könnte im Moment die ganze Welt umarmen.»

Priorität Familienleben

Auch seinen Teilzeitjob kann er nun wieder vor Ort im Büro wahrnehmen. Zudem geniesst er es sehr, zusammen mit seiner Familie Pläne für den Urlaub zu schmieden. Klar ist für ihn auf jeden Fall eines: «Jetzt stehen wieder meine Frau und meine Kinder im Mittelpunkt», sagt Ostermeyer. «Denn sie mussten lange Zeit auf sehr, sehr vieles verzichten und ohnmächtig zusehen, wie ich früher unter meiner Krankheit litt.»

(Der Landbote)