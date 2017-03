«Ich sehe den Garten als ­erweiterten Wohnraum»

Von Cicero findet man das Zitat:

«Wenn du einen Garten und ­dazu noch eine Bibliothek hast,

wird es dir an nichts fehlen.» Einverstanden?

Daniel Kappeler: Das ist jetzt schon eine sehr philosophische Frage... Nun, ich verstehe den Garten als einen erweiterten Wohnraum. Dieser Wohnraum im Grünen bietet einen Ausgleich zum sonst oft eher grauen Büroalltag. Der Garten soll ein Ort zum Verweilen sein, an dem man die Natur erlebt.

Was halten Sie von Garten­zwergen – Do oder Don’t?

Für meinen Geschmack ein Don’t. Aber ich habe sowieso nicht den Eindruck, dass man sie oft sieht. Gartenzwerge sind wohl eher eine Sache für Liebhaber oder Haushalte mit Kindern.

Im Garten wird grilliert. Gasgrill oder Holzkohle?

Das richtige Grillfeeling entsteht halt schon bei Holzkohle. Ich selbst habe aber einen Gasgrill zuhause, einfach weil das auf dem Balkon praktischer ist.

«Auch aus kleinen ­Gärten lässt sich etwas herausholen.»



Daniel Kappeler, Stein und Pflanzenhof

Und die teils doch kitschigen Springbrunnen: top oder flop?

Das hängt immer davon ab, wie man den Brunnen inszeniert. Wenn die Gesamtanlage stimmt, zum Beispiel mit Bachläufen oder einem Wasserspiel, dann kann das schon etwas Tolles sein.

Was finden Wohga-Besucher an Ihrem Stand?

Wir stellen eine Auswahl der Möglichkeiten für den Garten aus, zum Beispiel unterschiedliche Bodenbeläge wie Granit oder Kalk. Die Sitzgelegenheiten aus Stein zeigen, wie man sich in der Freizeit im Garten aufhalten könnte. Ausserdem nehmen wir das Element Wasser mit einem Wasserspiel auf. Daran haben vor allem die Kinder viel Freude, wie wir jetzt an der Messe gemerkt haben.

Wie lauten die Trends?

Ein ökologischer Trend sind Platten und Mauern aus Naturstein anstelle von blossem Beton. Gerne auch grossformatig, weil das die Wirkung des offenen Raums unterstützt. Ausserdem kommen Formgehölze immer mehr auf, also Pflanzen, die wir mit Schneiden und Binden zu einer bestimmten Form gezogen haben. Darin sind wir mit unserer Baumschule Spezialist.

Das ist alles sehr schön, braucht aber Platz. Was empfehlen Sie für kleine Gärten?

Formgehölze beispielsweise lassen sich auf einer Terrasse auch als einzelne Elemente bestens in Szene setzen. Es gibt für jeden Garten die optimale, individuelle Lösung. Auch ein kleiner Garten reicht für einen schönen Sitzplatz. Und auf dem Balkon macht Begrünung im Trog viel her. Das ist pflegeleicht und im Trend.

Und wie sieht es bei Ihnen ­zuhause aus?

Ich wohne in einer WG, leider ohne Garten, aber mit Balkon. Aber mein Ziel ist schon, dereinst selber meinen eigenen Garten zu kreieren: ein schöner Natursteinsitzplatz, allenfalls mit dem Element Wasser, je nach Grösse als Schwimmteich. Das wird dann natürlich von meinem Budget abhängen.

Ab welchen Beträgen ist man denn bei Ihnen mit dabei?

Einen grosszügigen Sitzstein mit passendem Rückenelement aus Tessiner Material gibt es ab 2000 Franken. Formgehölze, die über Jahre hinweg gezogen und gepflegt werden, kosten in einem Alter von 15 bis 20 Jahren rund 3000 Franken. Für die Gartengestaltung mit Sitzplatz, Bodenplatten et cetera ist etwa mit 10 000 bis 20 000 Franken zu rechnen. Wir richten uns eher an eine gehobene Kundschaft, haben aber auch öfters Anfragen für günstige Lösungen in kleinen Gärten. Und auch aus solchen lässt sich immer etwas herausholen.

