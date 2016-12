Es gibt bekanntlich keine besseren Produkte auf der Welt als die aus dem Teleshopping: Sie sind unfassbar günstig. Sie können Dinge, an die man nicht zu denken wagte, und meistens gibt es beim Kauf noch etwas gratis dazu. Wer am Sonntagmorgen schon ziellos vor dem TV gesessen hat, kennt diese Art von Werbung. Und er kennt Star Shower, die ultimative Weihnachtsbeleuchtung – für Phlegmatiker.Denn anders als bei traditionellen Beleuchtungen muss diese «Sternendusche» nicht aufwendig am Haus montiert werden. Sondern es wird einfach eine Laserlampe in den Vorgarten gesteckt, Strom an, und schon ist eine Fläche von bis zu 600 Quadratmetern in grüne und rote Lichtpunkte getaucht. Wer will, bestellt die etwas teurere Version Star Shower Motion. Sie setzt das Lichtermeer in eine schwindelerregende Bewegung.

«Schaffen Sie sich eine traumhaft schöne Fantasiewelt», sagt der Sprecher im TV-Spot. «Sie verwandeln ihr Zuhause innerhalb von Sekunden in eine atemberaubende, luxuriöse Lichterwelt!» Und auch: «Ihren Nachbarn wird es den Atem rauben!»

Weil die Projektion nicht notwendig an den Umrissen des eigenen Hauses halt macht, raubt Star Shower einigen Nachbarn aber noch etwas anderes: die Nerven. Wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt, sind in den vergangenen Wochen mehrere Beschwerden eingegangen, weil sich Nachbarn durch eine Laser-Weihnachtsbeleuchtung gestört fühlten. In zwei Fällen habe die Polizei das Laser-Licht selbst gelöscht, weil die Besitzer zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren, sagt Bianca Liechti von der Stadtpolizei. In einem anderen Fall konnte der Besitzer die Beleuchtung neu ausrichten. Und einmal habe die Polizei festgestellt, dass die Störung doch nicht sehr drastisch war.

«Allgemein empfehlen wir, bei einer Störung zuerst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und so eine Lösung zu finden», sagt Liechti. Einen Anlass, Weihnachtsbeleuchtung zeitlich oder räumlich zu beschränken, sehe die Polizei aktuell nicht.

Bundesgericht: Gemeinde darf Lichtemission beschränken

Die Befugnis dazu hätte die Stadt Winterthur allerdings durchaus. 2013 musste sich das Bundesgericht mit der Frage um Sinn und Besinnlichkeit auseinandersetzen, wenn es damals auch nicht um Laser-Systeme, sondern noch um konventionelle Weihnachtsbeleuchtungen ging. Das Bundesgericht legte fest, dass Weihnachtslichter bis maximal 1 Uhr nachts brennen dürfen. Der Fall betraf «beleuchtete Sterne, Weihnachtsmänner und Lichtgirlanden» in der Ortschaft Möhlin (AR). Das Bundesgericht bestätigte damit die Kompetenz der Gemeinden, Lichtemissionen zu begrenzen. Und zwar auch vorsorglich, also allein zur Vorbeugung, ohne dass es schon Störung und Ärger gegeben hätte. Die Gemeinden könnten sich dabei auf das Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz berufen.

«Die Nutzer können das verhindern, wenn sie wollen»

Aber zurück zur Sternendusche. Vertrieben wird das Laserlicht in der Schweiz vom Teleshopping-Konzern Mediashop mit Sitz in Wien. Dort ist man überzeugt, das Licht mache auch Nachbarn eher glücklich als unglücklich. Man habe jedenfalls bisher nicht mit Beschwerden zu tun, sagt Mani Morshedzadeh von Mediashop. «Star Shower hat definitiv einen fixen Streuwinkel. Die Nutzer können auf jeden Fall verhindern, dass das Nachbarhaus angestrahlt wird, wenn sie das wollen.» Durch den Abstand zum Haus bestimme man die bestrahlte Fläche. Wird das Nachbarhaus mit angestrahlt, ist das für Mediashop also ein Fehler in der Nutzung. In der Gebrauchsanweisung weist das Unternehmen allerdings nicht darauf hin, dass das Licht Nachbarn stören könnte.

30 000 Star Shower Motion hat Mediashop in der Schweiz 2016 verkauft. Das Geschäft streut aber viel weiter. Die TV-Spots des Konzerns laufen europaweit auf 130 TV-Sendern. Minutenlang dauern die Spots, in denen krude synchronisierte Hausbesitzer aus Übersee ihre Begeisterung kundtun, bis man sich Weihnachten ohne die «traumhaft schöne Fantasiewelt» nicht mehr vorstellen kann. (Landbote)