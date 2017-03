Illegale Pokerspiele in Tössemer Lokal

Die Stadtpolizei Winterthur kontrollierte nach vorgängigen Ermittlungen in der Nacht auf Samstag um Mitternacht, in Winterthur-Töss ein Lokal, in dem offenbar regelmässig illegal Pokerspiele durchgeführt worden waren. Beim Eintreffen der Polizei wurden in einem Kellerabteil ein aufgestellter Pokertisch sowie eine grössere Anzahl Poker-Jetons und Spielkarten aufgefunden und es waren mehrere Personen zugegen.

Der 47-jährige Patentinhaber wurde zur Befragung auf die Wache mitgenommen, teilt die Stadtpolizei mit. Ihm wird vorgeworfen, gegen das Spielbankengesetz verstossen zu haben. Die Polizei beschlagnahmte Poker-Jetons sowie einen illegalen Spielautomaten. Der Fall wurde an die Eidgenössische Spielbankenkommission in Bern zur Weiterbehandlung übergeben. Das Lokal wurde einstweilen geschlossen und es folgen noch gesundheitspolizeiliche Abklärungen. (far)