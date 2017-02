Im Eschenberg wird ausgebaut

Für die Gegner war der Fall klar: Die Stadt Winterthur lebt einmal mehr über ihre Verhältnisse. Infrage stand im Gemeinderat das Um- und Ausbauprojekt für den Bauernhof im Eschenberg, einen der Landwirtschaftsbetriebe im städtischen Besitz. Es ist der vierte städtische Hof, der modernisiert werden soll; die Grundlage dafür legte der Gemeinderat vor zehn Jahren, als er eine Zukunftsstrategie für die städtischen Höfe beschloss, nach langer und hitziger Debatte.

Einigermassen hitzig verlief die Debatte auch gestern. Marc Wäckerlin (Piraten) stellte einenAntrag auf Rückweisung des Geschäfts. Ihn störten die hohen Kosten, die der Umbau des bestehenden Ökonomiegebäudes und der Neubau eines Stalles mit sich bringen. Oder vielmehr: Ihn störte die dürftige Rendite. «Diese sinkt durch die Investition von heute 3,1 auf magere 1,2 Prozent», rechnete Wäckerlin vor. Dabei sei in der Landwirtschaft eine Rendite von 3,75 Prozent Standard. «Von einem bürgerlichen Stadtrat erwarte ich, dass er nicht über seine Verhältnisse lebt.»

Unterstützung fand Wäckerlin bei einer weiteren Kleinpartei: Zeno Dähler (EDU) unterstützte die Rückweisung. Das Projekt sei zu teuer. Er sehe nicht ein, warum es nicht redimensioniert werden könnte. Mit Dähler stimmten auch seine Fraktionskollegen der CVP für die Rückweisung.

Vorteile überwiegen

Eine ungewohnte Rolle spielte die SVP-Fraktion, die in ihren Reihen Befürworter sowie Gegner der Vorlage hatte. SVP-Parteipräsident Simon Büchi knüpfte bei den Argumenten der Kritiker an. Für das Projekt stark machte sich aber Hans Rudolf Hofer, der zuvor das Geschäft namens der zuständigen Kommission vorgestellt hatte.

Hofer verschwieg seine eigenen Bedenken nicht. Zwar wächst die Kapazität dank Um- und Ausbau von heute 34 Kühen auf 79 Nutztiere. Der Betrieb sei aber auch dann eigentlich noch zu klein, sagte Hofer. Ein grösserer Stall sei jedoch nicht bewilligungsfähig, weil der Hof in der Freihaltezone liegt. Der Kanton habe sich klar ausgedrückt. Für Hofer überwog aber, dass die Pächterfamilie, die sich mit 380 000 Franken beteiligen muss, motiviert sei. Auch verbessere sich die Wirtschaftlichkeit des Hofs, weil dieser auf Biolandwirtschaft umgestellt werde.

Einigkeit herrschte im linken Lager. «Das Rendite-Argument läuft ins Leere», sagte Reto Diener (Grüne) und nahm einige Argumente der zuständigen Stadträtin Yvonne Beutler (SP) vorweg. «In der Landwirtschaft geht es um die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln, um Landschaftspflege und Biodiversität», so Diener. In diesen Belangen bringe das Projekt eine Verbesserung. Felix Landolt (SP) ergänzte, mit einer Rückweisung würde man das Landwirtschaftskonzept der Stadt infrage stellen. Markus Nater (GLP) und Michael Bänninger (EVP) schlossen sich an. Und weil auch noch die FDP zur Koalition stiess, scheiterte der Rückweisungsantrag deutlich.

Ein taktisches Manöver

Wäckerlin stellte in der Folge einen Ablehnungsantrag und verlor nun auch den Support der CVP/EDU-Fraktion. Am Ende stimmten 49 Parlamentarier für den Kreditantrag, der Pirat und fünf SVP-Parlamentarier dagegen.

Die Abstimmung erfolgte auf Antrag der SP unter Namensaufruf – ein eher ungewöhnliches Manöver. Wollte die Linke womöglich die Position von SVP-Stadtratskandidat Daniel Oswald hervorheben? Oswald stimmte gegen die Kreditvorlage. Sein grüner Konkurrent Jürg Altwegg war wenig überraschend dafür. (mcl)