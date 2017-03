Im Maag-Areal regiert jetzt der Salsa

Am 31. Juli letzten Jahres ging für Franz Rudolf ein Traum zu Ende. Nach neun Jahren als Tanzlehrer und vier Jahren als Clubbetreiber musste er sein Salsa-Lokal Sabor Latino an der Archstrasse schliessen. Die Grossdisco Eighty Four hatte Ende 2015 wegen anhaltenden Misserfolgs das Handtuch geworfen; Rudolf, der nur Untermieter war, stand plötzlich ohne Vertrag da.Kein Jahr später, am 1. April, geht der Traum weiter: Rudolf kann ein neues Sabor Latino eröffnen.

Das grosse Namensschild hatte er sich aufgehoben. «Ich habe immer daran geglaubt, dass ich etwas Neues finde», sagt er stolz. «Denn so ein Lokal braucht es in der Stadt.» Er wird das Schild dort aufhängen, wo heute «Hangar 11» angeschrieben ist: im Areal der Recyclingfirma Maag, im Obergeschoss der Billardhalle Borsalino.

Stammpublikum blieb treu

In der Disco in der Grüze hatte Rudolf Unterschlupf gefunden. Hier konnte er seine Tanzkurse weiterführen und an Freitagen «Sabor Latino»-Tanzabende organisieren, erst zweimal pro Monat, dann jeden Freitag. Das Ergebnis übertraf seine Erwartungen: «Es ist nicht nur gelungen, das Stammpublikum zu halten, es kamen auch neue Gesichter», sagt Rudolf. Bis zu 170 Gäste zählte er pro Abend.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Hangar 11 schliesst. Die beiden Betreiber, Adrian Schnaubelt und Fabian Frauenfelder, haben im «Bermudadreieck» am Hauptbahnhof expandiert und möchten sich stärker auf diese Standorte fokussieren. Schon seit 2015 betreiben sie die Arch-Bar, im neuen Jahr sind mehrere Lokalitäten dazugekommen, darunter das Zimmer 31, das Coyote Ugly und das Kornhaus, das im Moment umgebaut wird.

Zwei Musikstile gleichzeitig

«Franz Rudolf war der logische Nachfolger», findet Frauenfelder. Die Zusammenarbeit sei sehr gut gelaufen, auch weil Rudolf sich auf die Freitage konzentrierte und die Hausherren auf die Samstage. Als Sabor Latino wird der Club künftig an drei Abenden pro Woche geöffnet sein, einmal im Monat auch am Sonntag.

«Der neue Standort ist in mancher Hinsicht sogar besser als der alte», sagt Rudolf. «Besonders gut gefällt mir, dass es zwei separate Räume gibt, in denen wir zwei unterschiedliche Musikstile spielen können. Das ist heute wichtig.» Im grösseren hinteren Saal könnten Paare zu Salsa tanzen und im vorderen Teil hat es Platz für andere Tanzmusik wie Bachata oder für Kizomba, einen angolanischen Tanz, der immer beliebter wird. An der Bar will Rudolf mit hochwertigen Cocktails punkten. Manche Requisiten des Hangars werden in den nächsten Wochen verschwinden, etwa die Passfotokabine. Heller und südlicher soll das Ambiente werden und im vorderen Raum soll ein Tanzboden verlegt werden. Ansonsten plant Rudolf keinen grossen Umbau. «Die Infrastruktur ist für unsere Zwecke sehr gut geeignet.» Ebenfalls ein Pluspunkt: Direkt vor der Tür stehen Parkplätze bereit. «Unser Einzugsgebiet reicht bis weit in die Ostschweiz», sagt er. (Landbote)