Im grabenlosen Pressrohrvortrieb durch den Eulachtalschotter

Von zwei spektakulären Bauobjekten ist hier die Rede, beide im Untergrund. Das eine ist schwer betonlastig, das andere eher technisch. Mit diesem beginnen wir.

Wir steigen an der Ecke Gertrudstrasse/Rudolfstrasse über vibrierende Leichtmetalltreppen in eine etwa acht Meter tiefe Baugrube. Unten liegt ganz schweres Gerät mit dem Implenia-Blümchenlogo drauf. Es sind vier Hydraulikpressen, die ein Stück Betonrohr nach dem anderen tief unter der Gertrudstrasse durch den Kies schieben, den die Eulach vor Urzeiten abgelagert hat. Bis 1300 Tonnen Druck könnten die Pressen erzeugen, so viel ist hier nicht nötig. Das Rohr hat einen Innendurchmesser von zwei Metern und eine Wandstärke von 25 Zentimetern, die Rohrstücke sind drei Meter lang. Jedes einzelne 13,5 Tonnen schwere Teil wird mit dem Kran in die Grube gehievt und dann mit den Pressen vorgetrieben, es drückt auf das Rohrstück davor, dieses aufs nächste, und ganz vorne sitzt der Vortriebsmaschinist Mike Schwarz.

Die heilige Barbara beschützt

39 Rohrteile (einige auch kürzer als 3 Meter) hat das Team um Schwarz schon durch den Kies geschoben, 59 werden es am Schluss sein in diesem 170 Meter langen Abschnitt, einem von vieren. Damit der Vortrieb reibungsfrei geht, wird ein Gleitmittel rund ums Rohr gespritzt. Und der Kies, der vorne bei Mike Schwarz anfällt, wird mit einem Wägeli durchs Rohr zur Baugrube zurückgefahren. Pro Meter Vortrieb fallen etwa zehn Kubikmeter Kies in bester Qualität an, den man anderswo in Winterthur wieder verbaut.

Die Arbeiten werden im Zweischichtbetrieb gemacht und überwacht von der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Tunnelbauer. Ihre Figur steht beim Abgang.

Das fette Abflussrohr hat seine obere Anschlussstelle beim Neumarkt, es geht tief unter dem Pilzdach am Bahnhof vorbei und führt zum neuen Regenbecken unter dem Parkplatz beim Stadion Schützenwiese. Wir sind beim zweiten Bauwerk angekommen.

Der Bau dieses Regenbeckens fiel auf: Die 180 Parkplätze mussten temporär verlegt werden, was manchen Autofahrer verärgerte. Und die Baugrube im letzten Jahr war enorm. Das ganze Betonbauwerk ist 40 auf fast 40 Meter gross und bis 10 Meter tief. Es enthält drei Kammern mit je 870 Kubikmetern Volumen. Diese dienen quasi als Puffer: Kommt bei Starkregen viel Wasser durch das Rohr, wird es im Regenbecken zwischengelagert und gleichzeitig auch etwas gereinigt. FesteBestandteile bleiben im Rechen hängen, der einen Lamellenabstand von vier Millimetern hat. Ganz feine Teile sinken im Becken ab und können danach, wenn die Wassermassen abgeflossen sind, rausgespült werden.

Je nach Schmutzwassermenge fliesst das vorgereinigte Wasser weiter zur Kläranlage Hard – oder aber in die Eulach. Berechnungen haben gezeigt, dass die drei Becken 30- bis 50-mal pro Jahr nass werden. Wie oft ihre Kapazität nicht ausreicht, um alles Wasser aufzunehmen, weiss man nicht.

Baukosten von 32 Millionen

In Winterthur sind 80 Prozent des 320 Kilometer langen Kanalnetzes aus historischen Gründen nicht getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Das hat zur Folge, dass unnötig viel schwach verschmutztes Wasser in die Kläranlage fliesst, die lieber weniger, aber stark verschmutztes hätte. Das neue Abwasserbauwerk kostet 32,5 Millionen Franken, finanziert wird es mit Abwassergebühren. Baubeginn war 2015, im Frühling 2018 soll alles samt Verkehrsbehinderungen fertig sein. Am 20. Mai plant das Tiefbauamt einen Tag der offenen Tür. (Der Landbote)