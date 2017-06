In Winterthur für Kasachstan konzipiert

Expo im korruptionsgeplagten Kasachstan

Erdöl und Uran, und nun plötzlich auch erneuerbare Energien

Die Expo 2017 in Kasachstan steht unter dem Motto Future Energy. Zwischen Juni und September werden 115 Länder ihre Ideen zum Thema und sich selber präsentieren, darunter auch die Schweiz. Es handelt sich um die erste Weltausstellung auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.



Das Gastland Kasachstan selber hat bis jetzt indes noch wenig Erfahrung mit neuen Energieformen. Gemäss NZZ haben erneuerbare Energien in dem erdölreichen Staat erst einen Anteil von einem Prozent, hauptsächlich ist es Wasserkraft. Auch an der Weltausstellung würden nur einige Solarzellen zu Demonstrationszwecken montiert, schreibt die Zeitung. Die gesamte Schau werde von der russischen Atomgesellschaft gesponsert. Kasachstan ist zudem der weltweit grösste Produzent von Uran und will in den nächsten Jahren ein eigenes Atomkraftwerk in Betrieb nehmen. Auch die Erdölförderung soll weiter gesteigert werden.



Doch mit seinen weiten Ebenen und den windigen Steppen ist im sonnenverwöhnten Staat auch das Potenzial für erneuerbare Energien gross. Kasachstan ist mit einer Fläche von 2,7 Millionen Quadratkilometern eines der grössten Länder weltweit, mit rund 18 Millionen Einwohnern aber äusserst dünn besiedelt. In den letzten Jahren erlebte das Land unter Präsident Nursultan Nasarbajew, der seit 1990 diktatorisch herrscht, einen Bauboom. In der Hauptstadt Astana schossen Prestigebauten und retortenhafte neue Siedlungen empor.



Futuristisch mutet denn auch das Expo-Gelände an mit seiner imposanten begehbaren Glaskkugel im Zentrum.



Wie im korruptionsgeplagten Land nicht überraschend, ging auch der Bau dieses Projekts nicht ohne Skandal über die Bühne: Letztes Jahr wurde der Leiter des Expo-Generalunternehmens wegen Veruntreuung einer grossen Geldsumme ins Gefängnis geschickt. Auch gegen weitere Personen wurde ermittelt.



An der Expo 2017 werden rund 2,5 Millionen Besucher erwartet, wovon die meisten wohl aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion anreisen werden.