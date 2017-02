In einzelnen Revieren blasen die Jäger zum Kampf

Bei der Vergabe der 44 Reviere für die nächsten acht Jahre kommen im Jagdbezirk Weinland in der Regel die bestehenden Jagdgesellschaften wieder zum Zug. In Wiesendangen kommt es per1. April aber zu einem Wechsel. Dort hat die neue Jagdgesellschaft der alten das Revier streitig gemacht. Der Gemeinderat Wiesendangen hat sich in erster Linie für die neue Jagdgesellschaft entschieden, weil Treibjagden in der Bevölkerung zunehmend unbeliebt seien und wiederholt zu Beschwerden geführt hätten. Die neue Jagdgesellschaft verzichtet auf Gemeinschaftsjagden, die fast überall zweimal pro Jahr üblich sind. Der neue Obmann will versuchen, die kantonal vorgeschriebene Abschussquote von Rehwild vom Hochsitz aus zu erreichen.

Bald Jungjäger im Eschenberg?

In Winterthur werden am23. Februar die fünf städtischen Jagdreviere im Superblock versteigert. Dabei richten sich viele Augen aufs Revier Eschenberg, vor allem auch Augen aus Zürich. Denn bei der Neuverpachtung geht es um die Frage: Wird der Eschenberg zum Ausbildungsrevier, wie sich das der Verein Jagd Zürich und die kantonale Jagdverwaltung wünscht? Eine Gruppe um den Obmann der bisherigen Jagdgesellschaft versucht das zu verhindern. In ihren Augen wäre ein Lehrrevier gefährlich, unnötig und eine Zwängerei. (Der Landbote)