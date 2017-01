Ja zum House of Winterthur

Nach einer längeren Diskussion stimmte der Winterthurer Gemeinderat am späten Montagnachmittag dem Fusionsprojekt «House of Winterthur» zu, mit 45:11 Stimmen. Dagegen waren einzig Teile der SP und die AL. Das Stimmvolk muss noch vor den Sommerferien an der Urne über das Projekt befinden.

Ziel der Fusion von Standortförderung und Winterthur Tourismus ist laut den Verantwortlichen das «erste integrierte Standortmarketing einer Grossstadtregion der Schweiz». Neu sollen die beiden Organisationen zusammen für die Standortpromotion, die Wirtschaftsförderung und das Tourismusmarketing tätig sein. Winterthur soll an das House of Winterthur für 2018 bis 2020 je 960 000 Franken zahlen (so viel wie heute für Standortförderung und Winterthur Tourismus); ab 2021 werden es 860 000 Franken sein.

Keine Einmischung

Eine erste Vorlage zum Projekt wurde im September vom Gemeinderat mit viel Kritik an den Stadtrat zurückgewiesen. Nun wurde nachgebessert, insbesondere was die Mitsprache des Gemeinderats angeht. Laut der angenommenen Vorlage nehmen jeweils zwei Mitglieder des Gemeinderats im Vereinsvorstand Einsitz. Die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem House of Winterthur ist zudem neu auf vier Jahre befristet. Festgeschrieben wurde zudem eine Nichteinmischungsklausel. Demnach darf sich der Verein nicht in Abstimmungs- oder Wahlkämpfe einmischen. ()