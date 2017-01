Je jünger die Kinder, desto anspruchsvoller für die Kindergärtnerinnen

Noch nie waren Kindergartenkinder jünger. Bis am 27. Januar müssen Eltern in Winterthur ihre Sprösslinge mit Geburtsdatum bis 30. Juni 2013 für den Kindergarteneintritt anmelden. Die jüngsten Kinder werden somit beim Start eben erst ihren 4. Geburtstag hinter sich haben.Grund für die Verjüngung ist der neue Stichtag. Der Kanton Zürich muss diesen bis 2020 schrittweise auf den 31. Juli verschieben. Dies, weil die obligatorische Schule in den Kantonen vereinheitlicht werden soll (Harmos). Lange galt im Kanton Zürich der 30. April als Stichtag für die Einschulung. In diesem Jahr ist es nun bereits der 30. Juni.

Höherer Betreuungsaufwand

Auch wenn es nur um zwei Monate geht – die Lehrpersonen spüren diesen Unterschied. «In diesem Alter machen ein paar Monate viel aus. Je jünger die Kinder sind, desto höher ist der Betreuungsaufwand», sagt Brigitte Fleuti, Präsidentin des Verbandes Kindergarten Zürich (VKZ). Viele dieser ganz jungen Kinder seien in diesem Alter noch nicht bereit für den Kindergarten. «Im besten Fall werden die Kinder schnell müde, aber im schlechtesten Fall stören sie den Betrieb, weil sie schlicht überfordert sind.» Für die Lehrpersonen sei das Unterrichten strenger geworden. «Das liegt auch daran, dass die Klassen heterogener sind als früher. Die Unterschiede zwischen den älteren und jüngeren Kindern sind grösser.»

Fleuti ist über diese Entwicklung nicht begeistert: «Es wirkt sich negativ auf das Selbstwert­gefühl eines Kindes aus, wenn es entwicklungsbedingt stets überfordert ist. Zudem haben Kinder, die früh eingeschult werden, ein höheres Risiko, ein Jahr repetieren zu müssen.»

Ausnahme Kindergarten

Die Statistik gibt Fleuti recht. Der Bericht «Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit Kanton Zürich» belegt, dass die Repetitionsquote von 2001 bis 2014 über alles gesehen von 1,6 auf 1,1 Prozent gesunken ist. Die Studie hält fest: «Der Rückgang zeigt sich bei allen Klassenstufen – mit einer Ausnahme.» Die Ausnahme bildet die 2. Kindergartenklasse, die in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung auf 3,5 Prozent verzeichnet. «Das häufige Absolvieren eines dritten Kindergartenjahres dürfte mit der gestiegenen Zahl früh Eingeschulter in Zusammenhang stehen», heisst es weiter. Die Volksschulverordnung sagt zu den Gründen für eine Repetition: «Für den Entscheid, ob ein Kind ein drittes Jahr im Kindergarten bleibt, ist in der Regel neben den kognitiven Fähigkeiten, dem Arbeits-, Lern-, und Sozial­verhalten auch die persönliche Entwicklung ausschlaggebend.» Fleuti rät deshalb Eltern, die Zweifel an der Kindergartenreife ihres Kindes haben, ein Gesuch zu stellen. «Solche Gesuche werden meist bewilligt, denn wenn ein Kind zu früh eingeschult wird, generiert das nur Kosten.» Zudem komme es dem Kind zugute, wenn es mehr Zeit habe.

Für Gesuche ist die Kreisschulpflege zuständig. Es sei sinnvoll, wenn ein Kinderarzt die Einschätzung bestätige, sagt Fleuti. Die Gesuche müssen in Winterthur ebenfalls bis zum 27. Januar eingereicht werden.

Selber aufs WC

Doch wie lässt sich feststellen, ob ein Kind bereit ist? Das Merkblatt «Lernen beginnt lange vor dem Kindergarten» des Verbandes Kindergarten Zürich, dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband und der Bildungsdirektion zeigt, was Kinder können sollten, wenn sie in den Kindergarten gehen. Dort steht etwa, dass die Kinder sich selbstständig an- und ausziehen und allein auf die Toilette gehen können sollten. Auch sollten sie sich für ein paar Stunden von den Eltern trennen können. Zudem sei es hilfreich, wenn das Kind schon Erfahrungen mit dem Schneiden mit Schere, Zeichnen mit Stiften und Kleben mit Leim gemacht habe.



«Lernen beginnt lange vor dem ­Kindergarten» ist verfügbar unter www.vkz.ch, Stichwort Merkblätter (Der Landbote)