«Jetzt ist die AC/DC-Generation im Spital»

Es war im Jahr 1983. Anita Nydegger lag zwei Wochen im Kantonsspital Winterthur (KSW) und konnte sich kaum bewegen. Eine 70-jährige Zimmergenossin setzte sie damals kurzerhand auf einen Rollstuhl, um einen Ausflug zu unternehmen. Und das Gespann verirrte sich, «irgendwo in den Katakomben des Spitals», wie Nydegger heute erinnert. «Und plötzlich standen wir vor dem improvisierten Radiostudio von Pater Ursmar Wunderlin.»

Seit dieser zufälligen Begegnung habe sie sich gewünscht, für das Spitalradio zu moderieren, sagt Nydegger, die heutige Präsidentin des Spitalradios des KSW.Ursmar Wunderlin, der langjährige Seelsorger des KSW, hatte des Spitalradio 1979 gegründet. Lange war er Präsident des Senders und bis zu seinem Tod im vergangenen Oktober auch Moderator. «Er fehlt mir sehr», sagt Nydegger, die nun schon seit 17 Jahren für das Radio arbeitet. Im kleinen Radiostudios hat sie Zeitungsartikel über Wunderlin aufgehängt. «Und die werde ich noch lange hier hängen lassen», sagt sie. Für mich gehört Pater Ursmar immer noch hierher.»

Gottesdienst live

Das Spitalradio ist heute im vierten Stock an der Brunngasse 30 einquartiert. Zwei Wände des kleinen Raums sind vollgepackt mit Schallplatten und CDs. «Wir haben etwa 3500 Tonträger», sagt Nydegger stolz. Den Rest des Raums füllen das Sendepult, die Mikrophone und Bildschirme aus. Vom Fenster sieht man rechts ein paar Baumwipfel vom Goldenberg, links unten hört man die Autos auf der Lindstrasse vorbeirauschen.

«Ich finde es schön, am Sonntagmorgen hier zu sitzen, die Predigt zu hören und dabei das Wunschkonzert vorzubereiten», sagt Nydegger. Das Spitalradio überträgt jeweils den Spitalgottesdienst live und sendet im Anschluss eine Stunde lang klassische Musikstücke. Am Sonntagabend folgt dann eine Stunde Unterhaltungsmusik.

Beide Sendungen füllen die Wünsche der Patienten. Immer am Donnerstagmorgen gehen zwei Mitglieder der Freiwilligenorganisation IDEM (Im Dienste Eines Menschen) an jedem Krankenbett vorbei und sammeln die Musikwünsche ein. «20 bis 30 Wünsche kommen jeweils zusammen», sagt Nydegger. Mit 7 klassischen Werken und etwa 20 Songs aus Pop und Rock füllt sie locker je eine Stunde Sendezeit.

Die Zahl der Patienten, die das Wunschkonzert nutzten, sei seit Jahren konstant, sagt Nydegger. «Und das, obwohl die Leute im Gegensatz zu früher nicht mehr drei Wochen, sondern nur noch drei bis fünf Tage im Spital bleiben.» Die Logistik mussten die Radiomacher allerdings etwas modifizieren. Heute gibt ihnen das KSW jeweils Sonntagmorgen Bescheid, ob sich Patienten, die einen Wunsch deponiert haben, noch im Spital befinden. «Wir haben deshalb eine Schweigevereinbarung unterschrieben», sagt Nydegger.

Der Song, der lauter wird

Am meisten Wünsche kämen von den 60- bis 80-Jährigen. «Die Jüngeren haben ihren iPod dabei.» Interessant sei, dass man anhand der Wünsche erkenne, wie bei den Patienten ein Generationenwechsel stattfinde. «Vor 17 Jahren, als ich angefangen habe, waren volkstümliche Lieder der Renner, heute hingegen AC/DC und Springsteen.» Immer beliebt oder immer noch beliebt sei der «Schacher Seppli» in allen möglichen Varianten oder der «Bolero» von Maurice Ravel. «Weil der immer lauter wird, muss man da als Moderator aufpassen und die Lautstärke anpassen, damit sich der Ton nicht überschlägt.»

Die Weihnachtszeit spiegle sich nicht in den Wünschen. «Die Hits variieren sonst aber mit den Jahreszeiten», sagt Nydegger. Musik aus anderen Kulturen werde nur selten gewünscht. Die meisten Wünsche kommen von Schweizern. Dabei wäre an anderem kein Mangel. In der Plattensammlung des Spitalradios findet sich auch eine Liedersammlung mit «Folklore aus Ländern rund um die Welt».

Ein Generationenprojekt

Für Nydegger ist das Spitalradio ein Hobby. Sie wendet für die Administration ein bis zwei Tage wöchentlich auf. Dazu kommt die Sendung am Sonntagmorgen. Besonders freut sie sich über das Engagement der Jungen in ihrem Verein. «Eben hat eine 17-Jährige bei uns angefangen. Das beeindruckt mich, ihr Engagement in diesem Alter.» Die Neuen werden ein Jahr lang ausgebildet. «Es ist uns sehr wichtig, dass alle dieselbe, professionelle Ausbildung haben», sagt Nydegger. Das älteste der 22 aktiven Mitglieder ist 74.

Finanziert wird das Radio teilweise mit den Beiträgen der 21 Aktiv- und 40 Passivmitglieder. Das reiche jedoch nicht, um die Kosten für die Technik zu decken, jährlich 5000 bis 7000 Franken. «Wir sind auf Gönner und Spender angewiesen», sagt Nydegger. Den Raum stelle ihnen das KSW gratis zur Verfügung und im Notfall helfe auch ein Spitaltechniker aus, um die Verbindung mit dem Sendeposten wieder herzustellen – damit das Spitalradio wie gewohnt auf Sendung bleibt.

(Der Landbote)