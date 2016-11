Jugendpreis an Fussballclubs

Der mit 10 000 Franken dotierte Jugendpreis der Stadt Winterthur geht 2016 an die acht Winterthurer Fussballclubs, die Juniorinnen und Junioren trainieren. Wie die Stadt in einer Miteilung schreibt, würdigt sie damit die Vereine für das freiwillige Engagement für Kinder und Jugendliche. Sie wolle damit die wertvolle Integrationsarbeit und den Beitrag zur Lebensqualität in den Quartieren belohnen.

Gegenwärtig trainieren rund 2000 Kinder und Jugendliche in einer der 120 Juniorenmannschaften der Winterthurer Fussballclubs. Sie werden von gut 200 Juniorentrainern und -trainerinnen auf freiwilliger Basis gefördert.

Ausgezeichnet wurden folgende acht Winterthurer Fussballclubs:

FC Winterthur

FC Oberwinterthur

SC Veltheim

FC Wülflingen

FC Töss

FC Tössfeld

FC Phönix Seen

SC Hegi

Mit dem Jugendpreis der Stadt Winterthur werden seit 2011 jährlich besondere Leistungen von Jugendlichen oder im Bereich der Jugendförderung ausgezeichnet.

Die diesjährige Preisübergabe findet am Sonntag, 27. November 2016 im Rahmen des Challenge-League-Matchs zwischen dem FC Winterthur und dem FC Schaffhausen im Stadion Schützenwiese statt. (huy)