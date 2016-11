Kanaldeckel führt zu Verkehrsbeschränkung

Die Stadt Winterthur informierte heute, dass an der Zürcherstrasse, im Bereich der Brühlbergstrasse, ein eingebrochener Kanaldeckel ersetzt werden muss. Die stadtauswärtsführende Fahrbahn wird infolgedessen am kommenden Sonntag auf eine Spur eingeengt. Voraussichtlich sollten die Arbeiten bis am frühen Montagmorgen abgeschlossen sein.

Gleichentags wird im Bereich der Bushaltestelle «Gaswerk», auf der stadtauswärts-führenden Fahrbahn, der beschädigte Belag ersetzt. Der Verkehr wird auf die gegenüberliegende Strassenseite umgeleitet. Das Einfahren von der Unteren Briggerstrasse in die Zürcherstrasse ist verboten, wie die Stadt ausdrücklich schreibt. (huy)