Kaum lockt für Stadtbus «mehr freie Fahrt» drückt der Kantonsrat auf die Bremse

Nirgends steckt der Bus häufiger im Stau als in Winterthur. Zu diesem Schluss kam der Zürcher Verkehrverbund (ZVV) in einer Analyse für das Jahr 2014. 19 Staustellen machte er darin im lokalen Busnetz aus, im weitaus grösseren stadtzürcher ÖV-Netz waren es 16. Bus-Pendler wissen es: In der Rushhour bleiben die Linien 1, 2 und 3 regelmässig in den Ein- und Ausfallsachsen Zürcher-, Wülflinger-, Tösstal- und St. Galler-Strasse hängen. Die Verspätungen nehmen zu, die Passagiere nerven sich, und der ZVV sieht sich gezwungen, zusätzliche Busse anzuschaffen. Ein ZVV-Sprecher tadelte im «Landboten» die städtische Verkehrspolitik, bei der ÖV-Bevorzugung gebe es definitiv Nachholbedarf. Etappenweise will der Stadtrat nun nachbessern.

Ende Dezember 2016 hat er nun vorgelegt, wie er die breit abgestützte Motion «Mehr freie Fahrt für den Bus in Winterthur» umsetzen will (siehe Karte und Info-Kasten). Für diverse Teil-Projekte ist ein Rahmenredit von 4,6 Millionen Franken beantragt. Darunter fallen Massnahmen wie neue Lichtsignale, die Neuprogrammierung bestehender Ampeln, punktuelle Verkehrsdosierungen, aber auch der Aus- und Umbau von Strassen. Voraussichtlich Ende Mai diskutiert der Gemeinderat den Rahmenkredit.

Hauptachsen betroffen

Doch kaum kommen die ersten Bus-Priorisierungs-Projekt ins Rollen, droht der Kantonsrat, diese wieder auszubremsen. Vor gut zwei Wochen hat eine bürgerliche Mehrheit beschlossen, auf den Gegenvorschlag der Verkehrskommission zur Anti-Stau-Initiative der SVP einzutreten (siehe Info-Kasten). Dieser verlangt einen neuen Absatz in der Verfassung, der besagt, dass jeglicher Kapazitätsabbau für den motorisierten Privatverkehr auf Kantonsstrassen im umliegenden Strassennetz mindestens kompensiert werden muss. Dies könnte direkte Folgen für die geplante Bus-Bevorzugung in Winterthur haben. Sämtliche Hauptverkehrsachsen sind nämlich Kantonsstrassen: Die Zürcher-, Technikum-, Wülflinger-, Tösstal- oder die St. Galler-Strasse, wo sich Busse und Autos die Spuren aus Platzgründen mehrheitlich teilen.

Gesamtkonzept Massnahmen ÖV-Priorisierung Quelle/Grafik: Metron Verkehrsplanung AG / Roland Müller Küsnacht AG / ak

Noch haben Städte wie Winterthur und Zürich bei der Verkehrsplanung praktisch freie Hand: Bei der Verkehrsplanung auf den Kantonsstrassen sind sie weitgehend frei und den Grossteil davon wird mit Mitteln aus dem kantonalen Strassenfonds finanziert. Der Regierungsrat muss die Projekte allerdings bewilligen. Da zusätzliche Bus-Spuren häufig zulasten des Autoverkehrs gehen, befürchten ÖV-Befürworter in den Städten eine verkehrspolitische Totalblockade, sollte künftig ein Kompensations-Zwang gelten. «SVP und FDP versuchen damit gezielt, die ÖV-freundliche Verkehrspolitik der Städte zu sabotieren, nach dem Motto freie Fahrt für die Autopendler», sagt der Kantonsrat Ruedi Lais (SP, Wallisellen). Während der Ratsdebatte hatte er den Gegenvorschlag von FDP und SVP bereits als «Kriegserklärung an die städtische Bevölkerung» gegeisselt. Doch auch der Regierungsrat unterstützt die Vorlage. «Mit dem Gegenvorschlag wird der Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs gebührend Rechnung getragen», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Dass der Kanton der städtischen ÖV-Verkehrspolitik mit dem Gegenvorschlag einen Riegel schiebe, glaubt sie nicht und verweist auf den kantonalen Richtplan. Dieser sehe vor, dass insbesondere in den städtischen Gebieten ein Grossteil des Verkehrs via öffentliche Verkehrsmittel abgewickelt werde.

Was das kantonale Tiefbauamt künftig als «Verminderung der Leistungsfähigkeit einzelner Abschnitte» taxieren würde, bleibt vorerst offen. Bei Stadtbus Winterthur befürchtet man jedoch, dass eine konsequente Auslegung die Bus-Priorisierung über den Haufen werfen würde. «Nicht einmal die kleinste Forderung der Motion würde durchkommen», befürchtet Stadtrat Stefan Fritschi (FDP), der Stadtbus ad interim vorsteht. Das Strassennetz sei heute bereits am Limit. Wolle man es entlasten oder zumindest für den zu erwartetenden Mehrverkehr rüsten, käme man nicht darum herum, den Modal Split zugunsten der Busse zu verändern. «Und einen Abbau auf den Kantonsstrassen mit Mehrverkehr in den Quartieren auszugleichen, darf keine Option sein», sagt er.

Kritik vom Verkehrsplaner

Übergeordnetes Ziel der Bus-Priorisierung ist es, den gesamten Strassenverkehr am Fliessen zu halten. Teils reichen sanfte Massnahmen, um den Verkehrsfluss in Stauzonen wie beim Knoten «Talegg» um die General Guisan- und St. Galler-Strasse bis zum Hauptbahnhof zu verbessern. Die Ampeln sind dort im gesamten Abschnitt in einem einzigen System gekoppelt. «Das macht so schlicht keinen Sinn. Niemand wusste, warum das einst so programmiert wurde», sagt ein Verkehrsplaner auf Anfrage, der am Planungsbericht zu Handen des Stadtrates mitgearbeitet hat.

Mittel- und langfristig sind aber auch Massnahmen vorgesehen, die den Autoverkehr drosseln würden, etwa Plafonierungen und Dosierungen bei der Zürcher-, St. Galler- und Wülflinger-Strasse, aber auch durch separate Busspuren.

«Kein Abbau geplant»

Beim Departement Bau gibt man sich gelassen. Baustadtrat Josef Lisibach (SVP) begrüsst, wie der Regierungsrat, gar die Stossrichtung des Kantonsrats: «Ich finde es richtig, dass in der Verfassung neben der Förderung des ÖV auch explizit Wert auf den Erhalt der Leistungsfähigkeit des überkommunalen Strassennetzes für den motorisierten Individualverkehr gelegt wird». Die Kanalisierung des Verkehrs auf die Hauptverkehrsachsen sei unbestritten, ein Abbau nicht geplant und daher mit mehr Ausweichverkehr in die Quartiere nicht zu rechnen. Wie der Gegenvorschlag letztlich umgesetzt würde, könne er nicht beurteilen: «Noch ist er für uns eine Blackbox.»

Dass der Gegenvorschlag im Kantonsrat definitiv durchkommt und die SVP ihre Antistau-Initiative zurückzieht gilt als sehr wahrscheinlich. Sicher ist, dass es eine Volksabstimmung dazu gibt, wohl sogar zwei. «Neben der Verfassungsänderung muss auch das Strassengesetz angepasst werden, und dagegen werden wir das Referendum ergreifen», kündigt SP-Kantonsrat Lais an. (landbote.ch)