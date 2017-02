Keine Ruhe im Altersbereich

Der Bereich Alter und Pflege ist mit knapp 1000 Mitarbeitenden die grösste Verwaltungsabteilung der Stadt. Die Bedeutung des Bereichs misst sich aber auch an den tausenden Menschen, die in den fünf Alterszentren und von der Spitex betreut oder gepflegt werden. Dass nun die Abteilungschefin Franziska Mattes nach nur zwei Jahren bereits wieder gekündigt hat, und dies vor dem Hintergrund eines Zerwürfnisses mit Sozialstadtrat Nicolas Galladé (SP), dürfte erneut für Unruhe sorgen in einem Betrieb, der seit Jahren mit Veränderungen umgehen muss.

Kurz bevor Franziska Mattes 2014 ihre Stelle antrat, beschloss Galladé eine umfassende Organisationsentwicklung des Bereichs. Auslöser war eine externe Analyse, die ebenfalls Galladé in Auftrag gegeben hatte, dies unter anderem wegen einer Kündigungswelle beim Kader. Die Analyse stellte der Führungs- und Organisationsstruktur damals kein gutes Zeugnis aus.

Sichtbar in Fahrt kam die Organisationsentwicklung dann letztes Jahr. Galladé setzte unter anderem eine neue Geschäftsleitung zusammen und die Alters- und Spitexzentren erhielten wieder eigene Standortleitungen. Doch nicht alle in dem Megabetrieb hatten noch Lust und Energie, bei der Umstrukturierung mitzumachen. Denn bereits vor Galladés Wahl in den Stadtrat 2010 wurde der Bereich mehrmals reorganisiert.

«Von oben herab»?

Hört man sich bei Belegschaft und im Kader um, wird immer wieder Kritik geäussert. Anonym werfen Angestellte der Führung vor, dass durch all die Umstellungen und auch durch die politisch beschlossenen Sparaufträge die Organisationsstruktur nicht immer klar ist und dass vieles noch immer «von oben herab» durchgesetzt werde. Die Klage: Zu wenig Rücksicht auf die Sorgen bei der Basis und auch beim Kader.

«Wir wollen uns verstärkt darum kümmern, die Mitarbeitenden im weiteren Prozess besser mitzunehmen.»Nicolas Galladé (SP)

Eine gewisse Reform-Müdigkeit kann auch Galladé zumindest teilweise nachvollziehen. «Da es durch die notwendige Organisationsentwicklung in den letzten Jahren tatsächlich zu vielen Änderungen im inhaltlichen Ablauf und beim Personal gekommen ist, wollen wir uns verstärkt darum kümmern, die Mitarbeitenden im weiteren Prozess besser mitzunehmen.»

Er persönlich sei aber primär dazu da «gute Rahmenbedingungen zu schaffen und miteinander Haltungen zu entwickeln». Mit den neu eingeführten Standortleitungen in den Alterszentren seien dazu gute Voraussetzungen geschaffen worden. «Wenn ich mich persönlich um 930 Mitarbeitende kümmern würde, dann würde ich meinen Job falsch machen.»

Politiker bedauern Abgang

Die Mitglieder der Gemeinderats-Kommission für Soziales und Sicherheit wurden an einer Sitzung am Montag über die Kündigung von Franziska Mattes informiert. Auf die Ursache sei aber nicht weiter eingegangen worden, heisst es bei den Mitgliedern. «Stadtrat Nicolas Galladé und die bisherige Leiterin des Bereichs Alter und Pflege konnten sich anscheinend nicht einigen», sagt David Schneider (FDP). Das letzte Mal sei Mattes im Juni in eine der Sitzungen der Kommission gekommen, sagt Barbara Huizinga (EVP). «Im November wurden wir dann informiert, dass sie krankgeschrieben sei».

Die Kündigung sei trotzdem überraschend gekommen, sagt Urs Obrist (SVP). Er habe Nicolas Galladé in der letzten Sitzung im Dezember noch gefragt, ob alles in Ordnung sei, was dieser bejahte. «Es wird allgemein spät informiert», findet Obrist.

Den Eindruck, den Franziska Mattes in den zwei Jahren hinterlassen hat, ist positiv. «Es war ein allgemeines Aufatmen, als sie die Leitung übernahm», sagt Schneider. Huizinga sagt, sie habe als «tatkräftige Frau mit klarer Vision und Kommunikation alle beeindruckt». Beide bedauern es sehr, dass Mattes nun bereits wieder gekündigt hat.

