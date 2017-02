Kistler-CEO glaubt an «Reindustrialisierung» der Schweiz

Seit Jahren nennt Kistler-Chef Rolf Sonderegger beim Jahresgespräch die gleiche Zahl: 500 Millionen Franken. So hoch soll der Jahresumsatz 2020 ausfallen. So ehrgeizig, ja fast phantastisch diese Zahl in vergangenen Jahren jeweils schien: So langsam hält man sie für möglich. 2016 erreichte Kistler einen Umsatz von 358 Millionen Franken (plus 9 Prozent) und fürs laufende Jahr rechnet Sonderegger mit über 400 Millionen Franken.

Viermal mehr Bewerbungen

Auch in Winterthur ist Kistler nochmals leicht gewachsen. Derzeit sind am Hauptsitz in Wülflingen 615 Vollzeitstellen angesiedelt, 25 Stellen sind unbesetzt. Weniger als letztes Jahr. Die intensive Werbeoffensive um Fachkräfte, unter anderem mit einem Riesenplakat am Hauptbahnhof Winterthur, habe gefruchtet, sagt Sonderegger: «Wir bekamen rund viermal so viele Bewerbungen wie zuvor.»

Im laufenden Jahr will Kistler eine ähnliche Werbeoffensive in Bratislava durchführen. Denn das dort angesiedelte Zentrum für Software-Entwicklung ist der Boom-Bereich schlechthin. Vor gut zwei Jahren gegründet, zählt es derzeit rund 100 Köpfe und nächstes Jahr sollen es doppelt so viele sein.

«Der wachsende Nationalismus und das Infragestellen des Freihandels in den USA macht uns Sorgen»



Umsatz bolzen will Kistler vor allem in den USA und China. Präsident Trump sorgt in Wülflingen für gemischte Gefühle. Kistler ist stark in der Automobilindustrie und diese erhofft sich in den USA ein sattes Wachstum. «Andererseits macht uns der wachsende Nationalismus und das Infragestellen des Freihandels auch Sorgen», sagt Sonderegger. «Wir sind überzeugt, dass das aufs weltweite Wirtschaftswachstum drückt.»

Mitten im Megatrend

Trotzdem dominiert die Zuversicht. Denn Kistler sieht sich mitten in einem Megatrend, der automatisierten Fertigung. Ob man es jetzt «Industrie 4.0» nennen will oder «Smart Factory», die Idee ist immer die Gleiche: Dass die Maschine selbst erkennt, wenn etwas klemmt. Druck, Hitze, Festigkeit und viele andere Daten werden in Echtzeit überwacht, bei Abweichungen reagiert die Anlage selbständig.

Seit 1959 baut Kistler hochpräzise Sensoren für den Einbau in Fertigungsmaschinen. Jetzt geht es vermeht darum, diese Daten zusammenzuführen und intelligent auszuwerten. Damit die Fabrikdirektorin den Produktionsprozess bald in Echtzeit auf ihrem iPhone verfolgen kann, muss Kistler noch stärker als heute zum Softwareproduzenten werden.

«In den letzten Jahrzehnten drehte sich viel ums Off-Shoring», sagt Sonderegger. «Die Produktion wurde nach Fernost ausgelagert, wo es viele günstige Arbeitskräfte gab.» Doch inzwischen drehe der Wind. Sonderegger nimmt ein grosses Wort in den Mund: «die Reindustrialisierung» der Schweiz. «Wir glauben, dass sie kommt, und wir wollen bereit sein.»

«China ist nicht mehr billig»

Reindustrialisierung sei mehr als ein Schlagwort, versichert Sonderegger. «In der Fertigung der Zukunft fallen die Personalkosten weniger ins Gewicht als die Kapitalkosten. Und die Kapitalkosten sind in der Schweiz günstig.» China hingegen sei längst kein billiger Produktionsstandort mehr. «Dafür unser zweitwichtigster Absatzmarkt, Tendenz steigend», sagt Sonderegger.

Neben den stark wachsenden Standorten im deutschen Sindelfingen und dem Software-Center in Bratislava gibt es auch am Headquarter in Wülflingen Ausbaupläne. «Ich hoffe, dass ich Ihnen nächstes Jahr Details präsentieren kann», sagt Sonderegger. So viel sei verraten: Der grosse Firmenparkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Wässerwiesenstrasse wird eine Rolle spielen.

(Der Landbote)