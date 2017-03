Klaus Brand tritt zurück

Klaus Brand tritt altershalber aus dem Grossen Gemeinderat zurück. Dies teilt die CVP Winterthur mit. Er war seit 2008 – mit einem kurzen Unterbruch - Mitglied im Gemeinderat und der Sachkommission Soziales und Bildung. Polizei, Sport und Soziales waren ihm wichtig. «Wir gönnen ihm, dass er bald mehr Zeit für seine Familie, seine Hobbies und sein geschätztes Zeughausareal hat, das er weiterhin betreuen wird», heisst es in der Mitteilung weiter. Der CVP bleibe er weiterhin in allen logistischen Belangen erhalten. Als Ersatz im Grossen Gemeinderat stehe Renata Lüchinger-Mattle bereit. Sie bringt langjährige politische Erfahrung mit. Von 2007 bis 2014 war sie Vizepräsidentin der Kreisschulpflege Winterthur-Stadt. Davor war sie Mitglied der Bezirksschulpflege. Renata Lüchinger-Mattle arbeitet als Schulleiterin in Regensdorf.