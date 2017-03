Knatsch um Begegnungszone

«Das ist undemokratisch», ärgert sich Andri Ventura, Quartiervereinspräsident von Zinzikon. Eben hat der Verein einen Brief des Stadtrats erhalten, aus dem hervorgeht, dass die geplante Begegnungszone an der Zinzikerstrasse und am Obstgartenweg definitiv nicht umgesetzt wird. Für undemokratisch hält Ventura den Entscheid deshalb, weil sich in einer Umfrage die Mehrheit der Anwohnenden für die Begegnungszone ausgesprochen hat.

Das Ringen um die Begegnungszone begann 2015. In einem Schreiben an den Stadtrat mahnte der Quartierverein, jeden Tag würden rund 130 Schüler mehrmals täglich den Weg zur Schule über die Zinzikerstrasse benutzen. Die Strasse sei jedoch unübersichtlich, und ein Trottoir fehle, deshalb beantrage man eine Begegnungszone mit Tempo 20 sowie weitere Massnahmen.

Grundsätzlich geeignet

Die Fachstellen des Amts für Städtebau sowie der Stadtpolizei kamen für eine Begehung vor Ort. Ihr Fazit: «Die Zinzikerstrasse und der Obstgartenweg würden sich für eine Begegnungszone eignen.» In einem Brief an den Verein schrieb der Stadtrat weiter, die Strassenzüge würden faktisch bereits wie eine Begegnungszone funktionieren. So bestehe auf der Zinzikerstrasse schon ein Fahrverbot mit dem Hinweis «Zubringerdienst gestattet.» Durch die Signalisierung könne man daher die Verkehrs­sicherheit kaum verbessern.

Trotzdem zeigte sich der Stadtrat für eine Begegnungszone ­offen. Es brauche aber eine Umfrage bei den Direktbetroffenen. «Falls eine Mehrheit sich für die Einführung einer Begegnungszone ausspricht, werden die städtischen Fachstellen die Planung aufnehmen», heisst es im Brief.

«Wir gingen davon aus, dass die Begegnungszone nun kommt»



Im August 2016 führte das Amt für Städtebau dann die Umfrage durch. Das Resultat: 45 Personen wollten die Begegnungszone, 36 nicht. «Wir gingen davon aus, dass die Begegnungszone nun kommt», sagt Ventura.

Doch nicht alle im Quartier ­waren mit diesem Resultat glücklich. Eine Gruppe von altein­gesessenen Anwohnern an der Zinzikerstrasse wandte sich an den Stadtrat: «Wir wohnen in einer sehr ruhigen Gegend mit sehr wenig Autoverkehr. In all den Jahren hat es nie einen Unfall gegeben», heisst es im Brief. Auf Nachfrage präzisiert eine der ­Anwohnerinnen, die Unterzeichnenden seien von der Begegnungszone am stärksten betroffen. «Dass jene Leute zustimmen, die von der Strasse abgewandt wohnen, erstaunt nicht. Für sie ändert sich nichts», sagt sie. Das Anliegen des Quartiervereins empfinde die Gruppe als Zwängerei: «Wir sind nicht gegen Tempo 20, aber in der Zinzikerstrasse macht es keinen Sinn.»

Nach Erhalt des Briefes antwortete der Stadtrat Befürwortern und Gegnern der Zone: Eine Begegnungszone mache nur Sinn, wenn sie von einer Mehrheit der Direktbetroffenen akzeptiert werde. Die Anwohner an der Zinzikerstrasse seien aber im Gegensatz zu jenen am Obstgartenweg mehrheitlich gegen eine Begegnungszone. Der Stadtrat habe deshalb entschieden, auf die Begegnungszone zu verzichten.

Gegen die Bedingungen

Der Quartierverein reagierte umgehend. Der Entscheid widerspreche den abgemachten Bedingungen. Doch das nützte nichts mehr. Vergangene Woche kam die Antwort: «Der Handlungsdruck ist aus Sicht der städtischen Verkehrsfachleute nicht gross. Wir bitten Sie, den Entscheid des Stadtrates zu akzeptieren.» Ventura ist enttäuscht. «Eine Gruppe Alteingesessener, die keine kleinen Kinder mehr hat, hat eine Begegnungszone verhindert, die sich die Familien mit Kindern gewünscht hätten.»

Dies sieht auch Ernst Lüchinger so, Vorstandsmitglied des Quar­tier­vereins: «Es geht um die Sicherheit der Kinder. Muss zuerst etwas passieren?» Er habe das Gefühl, der Stadtrat gehe den Weg des geringsten Widerstandes. «Er scheut den Konflikt mit den direkten Anwohnern.»

Stadtrat Josef Lisibach (SVP) sagt dazu, Messungen hätten gezeigt, dass es in dieser Zone schon heute wenig Verkehr gebe. 277 Fahrzeuge wurden in 24 Stunden gezählt. Zudem werde kaum schneller als 20 Stundenkilometer gefahren. Aus fachlicher Sicht gebe es darum keinen Handlungsdruck. «Dass der Quartierverein darüber enttäuscht ist, kann ich nachvollziehen. Aber ich hoffe auf ein gewisses Verständnis dafür, dass die städtischen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden müssen.» Und zur positiven Umfrage sagt Lisibach: «Die Umfrage ist eine wichtige, aber nicht verbindliche Grundlage für einen Entscheid. Der Stadtrat entscheidet als letzte Instanz und berücksichtigt dabei auch fachliche, zeitliche, finanzielle und politische Aspekte.»

(Der Landbote)