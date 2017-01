Kontrolle über Autos verloren

Wie die Stadtpolizei Winterthur am Sonntag berichtet, verursachte ein 19-jähriger Mann am Samstag einen Selbstunfallauf auf der Steigstrasse in Richtung Brütten. Der Lenker verlor die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte in einer Rechtskurve gegen die Böschung. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 25‘000 Franken.

Am Sonntag kam es wiederum erneut zu einem Selbstunfall, dieses Mal in Winterthur-Töss. Ein 28-jähriger Personenwagenlenker fuhr auf der Steigstrasse stadtauswärts, verlor beim Rechtsabbiegen auf die Dättnauerstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte gegen den Zaun einer angrenzenden Liegenschaft. Beim Fahrzeuglenker wurden Alkoholsymptome festgestellt. Dem Lenker wurde der Führerausweis entzogen. (landbote.ch)