Künzle und Beutler nähern sich wieder an

Es war, gelinde gesagt, ungewöhnlich: Im Abstimmungskampf um die Unternehmenssteuerreform III (USR III) mischten an vorderster Front auch zwei Winterthurer Exekutivpolitiker mit. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) plädierte öffentlich, unter anderem in einer Talkshow von TeleZüri, für die Vor­lage; Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) weibelte vehement für ein Nein.

Der Stadtrat hatte sich zuvor zu einer Stimmfreigabe durchgerungen, nach internen Diskussionen, über deren Vehemenz sich nur spekulieren lässt.Das Resultat von gestern bringt nun eine deutliche Siegerin hervor: Mit 69,83 Prozent Nein-Stimmen hat Winterthur die Vorlage wuchtig verworfen, deutlicher noch als die Stadt Zürich und die Schweiz (69,48 Prozent Nein, 59,1 Prozent Nein). «Ich muss dieses Resultat erst einmal verdauen», sagt Beutler am frühen Sonntagnachmittag durchs Telefon, mit unüberhörbarer Freude. Sie ist eigens nach Bern gefahren, um das Resultat mit dem Nein-Lager auf nationalem Parkett zu verfolgen.

«In Winterthur weiss man, was es heisst, sparen zu müssen. Und die Winterthurer wollten nicht wieder zurück auf Feld eins.»Yvonne Beutler (SP),

Winterthurer Finanzvorsteherin und USR III Gegnerin

Das Winterthurer Resultat sei «ein Vertrauensbeweis» für sie und ihre Politik, sagt Beutler. Und mit Blick auf die Steuerausfälle, die bei einer Annahme der Vor­lage gedroht hätten, sagt sie: «In Winterthur weiss man, was es heisst, sparen zu müssen. Und die Winterthurer wollten nicht wieder zurück auf Feld eins.»

Widmer-Schlumpf-Effekt

Künzle, der dem Wahlbüro vorsteht, weilt am Sonntag im Superblock und empfängt an seinem Pult im Grossraumbüro – in gefasster Stimmung. «Das Nein-Lager konnte eine totale Verun­sicherung streuen, und dem Ja-Lager ist es nicht gelungen, genug Vertrauen aufzubauen», lautet seine erste Analyse. Er sieht die Gründe für das deutliche Nein primär auf nationaler Ebene. Wesentlich zum Scheitern beigetragen habe die Intervention vonEx-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. «Wenn zu allem hin eine beliebte und in Finanzfragen versierte Ex-Bundesrätin Kritik an der Vorlage übt, dann ist die Sache gelaufen», so Künzle.

«Wenn eine beliebte und in Finanzfragen versierte Ex-Bundesrätin Kritik an der Vorlage übt, dann ist die Sache gelaufen»Mike Künzle (CVP),

Winterthurer Stadtpräsident und USR III Befürworter

Im Abstimmungskampf hatte der Stadtpräsident wiederholt gewarnt, ein Nein bringe Rechtsunsicherheit und das könne ausländische Unternehmen vertreiben oder zumindest Investitionen in der Schweiz verzögern. Kronzeuge war das Medizinaltechnikunternehmen Zimmer Biomet, das in Winterthur ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler ist. Bricht Zimmer jetzt die Zelte ab? Künzle verneint. «Wir haben immer gesagt, dass am 12. Februar kein einziger Arbeitsplatz verloren geht.» Es gehe nun darum, die Wirtschaft zu überzeugen, nach dem Nein keine strategischen Entscheide gegen den Standort Schweiz zu fällen, sondern die neue Vorlage abzuwarten.

Die Zeit drängt

Im Blick nach vorn deutet sich zwischen den Opponenten im Winterthurer Stadtrat eine Annäherung an. Künzle sagt, es sei jetzt wichtig, möglichst schnell eine neue Vorlage auf den Weg zu bringen: «Wenn das in einem Dreivierteljahr geht, wie von einem Teil des Nein-Lagers versprochen, umso besser.» Beutler bestätigt, es gebe klar ein Interesse, dass es rasch eine neue Vorlage gebe.

Im Abstimmungsresultat, mit einem besonders deutlichen Nein in den grossen Zentren, sieht die Winterthurer Finanzvorsteherin eine ihrer Forderungen bestätigt. «Der Bund muss nicht nur die Interessen der Kantone berücksichtigen, sondern auch die der Städte.» Beutler fordert eine komplette Gegenfinanzierung der Steuerausfälle der Gemeinden. «Das wäre natürlich der Idealfall», sagt auch Künzle, ergänzt aber, es werde erneut abzuwägen sein, welche Steuerbelastungen den internationalen Unternehmen zugemutet werden könnten, um sie in der Schweiz zu halten.

Das Ja- und das Nein-Lager müssten jetzt aufeinander zugehen, fordert Künzle – «auch in Winterthur, damit von der Wirtschaft keine falschen Schlüssegezogen werden». Beutler schlägt ebenfalls versöhnliche Töne an: Ihre Differenzen mit dem Stadtpräsidenten seien aufgebauscht worden, die Zusammenarbeit sei grundsätzlich gut, man müsse und werde weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten.

Die Floskeln dokumentieren auch das Bemühen um eine Imagekorrektur. Die jüngsten Ereignisse, nicht nur um die USR III, haben dem Stadtrat geschadet und gemeinsame Erfolge von Künzle und Beutler, wie das ausgeglichene Stadtbudget, aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt.

(Der Landbote)