Kuhn Rikon musste Schweizer Kreuz tilgen

Seit Anfang des Jahres herrschen in der Schweiz strengere Regeln in Bezug darauf, was als Schweizer Marke gelten darf und was nicht. Neu müssen bei industriellen Produkten mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen.

Stark betroffen vom neuen Swissness-Gesetz ist der Tösstaler Kochgeschirrhersteller Kuhn Rikon, der rund 240 Personen beschäftigt. «Die Umstellung kostete uns alleine 2016 gut 300 000 Franken», sagt Daniel Obrist, Leiter Dienste bei Kuhn Rikon. «Und dieses Jahr werden allein 100 000 Franken für die Neuregistrierung unserer Marken benötigt.» Der Mehraufwand schlug auf die Marge. Fotos mussten retuschiert sowie Verpackungen und Broschüren angepasst werden. «Wir begrüssen das neue Swissness-Gesetz und die klaren Vorgaben aber, auch wenn der Aufwand zur Erfüllung der Geset­zesvorlage enorm war und unse­re Wettbewerbsfähigkeit im Ausland dadurch geschmälert wird.»

Ein Drittel «Swiss made»

Die Krux für den Tösstaler Pfannenhersteller war, dass aus seiner Sicht Swissness bisher ungenügend definiert war. Das Schweizer Familienunternehmen, das diese Woche vom Firmenpatron der zweiten Generation, Jacques Kuhn, Abschied genommen hat, produziert längst nicht mehr alle Produkte in Rikon. «Rund 33 Prozent unserer Artikel, vorwiegend Kochgeschirre und Dampfkochtöpfe, werden aber immer noch hier im Tösstal hergestellt», sagt Obrist. Den Rest produziere man wegen des weltweiten Preisdrucks, aber auch wegen des Fertigungs-Know-hows, seit Jahren bei ausgewählten Partnerfirmen in China und in Italien. Dort habe sich ein Grossteil der weltweiten Kochgeschirrproduktion angesiedelt.

In Rikon werden nur Pfannen, Töpfe und Küchenhelfer aus Edelstahl gefertigt. Sie sind veritabel «Swiss made». Auf den im Ausland produzierten Produkten prangte bislang das Label «Swiss Design» mit Schweizer Kreuz und dem entsprechenden Herkunftsland, das auf jeder Verpackung deklariert war. Die komplette Entwicklung und Definition der Qualität und Funktionalität der Produkte habe aber schon immer in der Schweiz stattgefunden. «Wir beschäftigen in Rikon je fünf Ingenieure und Industriedesigner sowie drei Produktmanager.»

Made im Ausland

Die Kombination von Schweizer Kreuz und «Made in China» oder «Made in Italy» ist nun nicht mehr erlaubt. Sie hat die Konsumenten irritiert, räumt Obrist ein. Kuhn Rikon stand deshalb auch schon in der Kritik. So beispielsweise in den Jahren 2003/2004 beim Pfannentrophy-Programm mit Coop. Die Vorgaben vom Gesetzgeber seien nun klarer definiert und man erfülle sie vollumfänglich: Im Ausland fabrizierte, aber in der Schweiz entwickelte und designte Kuhn-Rikon-Produkte enthalten zwar noch das Label «Swiss Design» mit dem entsprechenden Herkunftsland, das auf jeder Verpackung deklariert ist. Die Schweizer Fahne wird hier aber nicht mehr stehen. «Sehr wichtig ist für uns, dass bis Ende 2018 eine Übergangsfrist für bereits fabrizierte Produkte gilt», so Obrist.

«Sehr schweizerisch»

Etwa 150 der insgesamt 240 Angestellten arbeiten am Hauptsitz im Tösstal. Das Schweizer Familienunternehmen setzt auf den Standort Schweiz. Das zeigt sich darin, dass die Anzahl Mitarbeitende im Tösstal in den letzten Jahren um acht Prozent erhöht wurde. «Man kann kaum schweizerischer sein als Kuhn Rikon», sagt Obrist. So bestünden Aktionariat und Geschäftsleitung aus lauter Eidgenossinnen und Eidgenossen. Und in Schweizer Produkten wie beispielsweise dem Dampfkochtopf Durotherm steckten 80 Prozent Schweiz drin.

