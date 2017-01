Kunst am Bau: Die SVP will Gelder kürzen, andere Parteien wollen eine neue Regelung

Am Montag hat die SVP ein Postulat eingereicht, in dem sie den Stadtrat auffordert, «die Handhabung von Kunst am Bau» zu überarbeiten, um insbesondere bei grossen Bauprojekten Kosten einzusparen. «Kunst am Bau ist ein Luxus, auf den in finanziell angespannter Lage verzichtet werden kann», schreibt Erstunterzeichner Simon Büchi.Das Thema Kunst am Bau führt in Winterthur seit Jahren zu Diskussionen. In der Kritik stand zuletzt der 2014 erstellte «Rostzaun» um die Kehrichtverbrennungsanlage, der 380 000 Franken kostete. Noch teurer wäre das Kunst-am-Bau-Projekt für das neu gestaltete Bahnhofsareal geworden, nämlich 425 000 Franken. Der Stadtrat entschied sich 2013 aber dafür, auf dieses zu verzichten und das Geld zu sparen.

Für das neue Polizeigebäude, das das Volk im November angenommen hat, ist eine halbe Million Franken für Kunst im Bau vorgesehen. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) betonte allerdings bereits im November, dass die Summe als Platzhalter eingestellt worden sei und noch diskutiert werde. Er wies darauf hin, dass die Richtlinien 2017 sowieso überarbeitet würden.

Keine Unterstützung

Kritik regte sich trotzdem: Vor allem seitens der FDP und GLP. Und zwar nicht am Kunst am Bau selber, sondern am heutigen Finanzierungsmodell. Bis jetzt gilt: je teurer der Bau, desto mehr Geld geht an die Kunst. Kostet das Gebäude bis zu einer halben Millionen, gehen zwei Prozent an die Kunst. Der Prozentsatz wird danach schrittweise kleiner, ab zwei Millionen Franken Baukosten geht dann noch ein Prozent an Kunst am Bau. Bei teuren Bauten kann diese Summe auch verkleinert werden, so geschehen beim 82,1 Millionen Franken teuren Polizeigebäude. Statt 800 000 ist «nur» eine halbe Million Franken für Kunst vorgesehen.

«Wir sind klar gegen eine Kürzung.»Iris Kuster CVP-Gemeinderätin

Trotzdem, unterschrieben hat das SVP-Postulat zur Kunst am Bau ausser den eigenen Parteimitgliedern und dem Piraten Marc Wäckerlin niemand. Wieso? «Das Postulat der SVP will die Ausgaben für Kunst am Bau kürzen», erklärt Christoph Magnusson (FDP). Damit sei seine Partei nicht einverstanden. «Wir wollen die Gelder erhalten, aber sinnvoller einsetzen.» Etwa indem für teure Bauten eine Obergrenze gesetzt wird und das so gesparte Geld in einem Kredit gesammelt und für die Bespielung des öffentlichen Raumes mit Kunst eingesetzt werden kann. Denn: «Auch mit 100 000 Franken kann etwas künstlerisch Wertvolles und Prägendes in einen Neubau integriert werden.» Wichtig sei es nun vor allem, mit allen Parteien über mögliche Vorschläge zu diskutieren. Auch in der «politischen Gruppe Kultur», der 13 Gemeinderäte und Vertreter der Kulturlobby Winterthur angehören, werde das Thema Ende Februar besprochen. Danach werde die FDP entscheiden, ob sie einen eigenen oder gemeinsamen Vorstoss zu Kunst im Bau einreiche.

Eine Lösung muss her

Ähnlich tönt es bei der CVP und der GLP. «Wir sind klar gegen eine Kürzung», sagt Gemeinderätin Iris Kuster (CVP). Daher habe sie das SVP-Postulat auch nicht unterschrieben. Aber: «Es muss eine neue Regelung gefunden werden.» Und die Bevölkerung solle mehr von der Kunst am Bau haben, als dies heute der Fall sei. GLP-Gemeinderätin Silvia Gygax sagt: «Kunst am Bau bleibt weiterhin ein Thema; wir müssen eine Lösung finden, ohne das Budget zu kürzen.» (Landbote)