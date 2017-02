Kurzarbeit: Geht die Rechnung wirklich auf?

Es gab eine Zeit, da war Kurzarbeit in aller Munde. In der ersten Phase nach dem «Euroschock» wurde sie von vielen ­Industriefirmen als Massnahme gegen den Stellenabbau gepriesen. Auch die Behörden beurteilten die Kurzarbeit positiv: Sie genehmigten sehr viele Gesuche, und die maximale Bewilligungsdauer wurde erhöht.

Mittlerweile ist die Zahl der Firmen, die kurzarbeiten lassen, wieder zurückgegangen, auch im Raum Winterthur, wie Valentin Vogt sagt, der Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, der zugleich Verwaltungsratspräsident von Burckhardt Compression ist. Es könne allerdings Fälle geben, die nicht bekannt sind, denn nicht alle Firmen seien an der Börse kotiert und würden so aktiv kommunizieren wie Burckhardt. Was die ganze Schweiz betrifft, weist das Staatssekretariat für Wirtschaft die Summe der durch Kurzarbeit entfallenen Arbeitsstunden für 2016 mit ungefähr 300 000 monatlich aus – 2009 waren es zeitweise über vier Millionen.

So betrachtet, steht Burckhardt Compression mit der ab März verhängten Massnahme etwas schräg in der Landschaft. Beim Industriekonzern begründet man die Kurzarbeit mit der Auftrags­lage im Kompressor­geschäft, in dem man tätig ist. CEO Marcel Pawlicek hatte in der Vergangenheit betont, die geplanten Massnahmen hätten mit der Frankenstärke «gar nichts» zu tun. «Es liegt nur an einem Faktor: der wirtschaftlichen Lage.»

Teures Spielfür die Arbeitslosenkasse

Üblicherweise beurteilen Arbeitgeber- sowie Arbeitnehmer­vertreter Kurzarbeit in schwierigen Situationen eher positiv. Valentin Vogt sagt: «Kurzarbeit ist ein gutes Instrument, denn sie ­erlaubt es Unternehmen, die Arbeitsleistung vorübergehend zu reduzieren, ohne Stellen abbauen zu müssen.» Natürlich ­mache das Mittel nur Sinn, wenn die Aussichten mittelfristig wieder besser seien, aber genau das werde ja vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit überprüft.

«Firmen mit ­Kurzarbeit streichen überdurchschnittlich viele Stellen.»Aus einer Studie der ETH-Konjunkturforschungsstelle

Die Gewerkschaften unterstützen Kurzarbeit, weil die Einbussen für die Betroffenen meist verkraftbar sind. Ein Zahlenbeispiel: Ein Fabrikarbeiter arbeitet 100 Prozent und verdient 6000 Franken monatlich. Wird sein Pensum nun vorübergehend auf 50 Prozent reduziert, erhält er immer noch 5400 Franken, obwohl er sehr viel weniger arbeitet – dies darum, weil die Arbeits­losenversicherung 80 Prozent der Einbusse, in diesem Beispiel 2400 Franken, ausgleicht. Bei Burckhardt betont man, dass der Beitrag des Arbeitgebers nicht gleich null sei: Der administrative Aufwand sei relativ hoch, zudem würden die Sozialbeiträge in ­unveränderter Höhe bezahlt.

Trotz dieser Einigkeit bei Arbeitgebern und Angestellten: Volkswirtschaftlich und politisch ist Kurzarbeit ein umstrittenes Mittel. Die Kosten für die Arbeitslosenversicherung, in die alle Beschäftigten einzahlen, sind nämlich sehr hoch. Und der Nutzen? Werden tatsächlich Stellen gerettet? Eher nein, befanden zuletzt mehrere Studien. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich untersuchte vor rund zehn Jahren in staatlichem Auftrag die Krisenjahre 2001 bis 2003. Ernüchterndes Fazit: «Es lässt sich kein beschäftigungs­stabilisierender Effekt der Kurzarbeit nachweisen.»

Rieter als einnegatives Beispiel

Die Forscher fanden heraus, dass diejenigen Firmen, die in der ­Krise Kurzarbeitsentschädigung bezogen hatten, ihren Personal­bestand überdurchschnittlich ­reduzierten. Mit anderen Worten: Kurzarbeit verhindert Entlassungen nicht, sie verzögert sie nur. Auch das Beispiel des ­Winterthurer Industriekonzerns ­Rieter, der im Jahr 2008 Kurzarbeit beantragte, zeugt von einem Misserfolg: Die Mass­nahme konnte, wie man heute weiss, einen fortgesetzten Stellenabbau nicht verhindern.

Ein Gegenbeispiel ist, wenn man so will, gerade Burckhardt Compression selbst. Im Sommer 2009 kündigte die Firma, ähnlich wie kürzlich wieder, den Abbau von 50 Stellen und die Einführung von Kurzarbeit an. Danach kam eine Phase, in der in Winterthur etwa 250 Stellen geschaffen wurden.

(Der Landbote)