Lauter Sieger und Siegerinnen

Es gibt einen, der zuoberst auf dem Treppchen dieser ersten Etappe steht: Daniel Oswald von der SVP erzielte 7451 Stimmen, was 28 Prozent entspricht. Das absolute Mehr von 13 268 verpasste auch er um Längen. Oswald sagte denn auch in den Interviews, Erster zu sein, sei ein gutes Gefühl, doch sei noch ein Riesenschritt zu tun, um Stadtrat zu werden. Er glaube jedoch, seine Chancen für den zweiten Wahlgang am 2. April seien intakt.Rang zwei im Zwischenklassement des ersten Wahlgangs gehört Christa Meier. Die SP-Politikerin konnte 6209 Wählerinnen und Wähler überzeugen, das sind gut 23 Prozent. Und noch als Dritter aufs Treppchen schaffte es Jürg Altwegg (Grüne) mit 5336 Stimmen (20 Prozent).

Meier und Altwegg sagten beide, es liege nun an den Parteileitungen von SP und Grünen zu diskutieren, wer der Kandidat oder die Kandidatin im zweiten Wahlgang sein soll. Dass es nur noch Meier oder Altwegg sein wird, betonten beide. Das gemeinsame Ziel sei, «einen fünften bürgerlichen Sitz zu verhindern». Jürg Altwegg nahm für sich in Anspruch, mehr als Meier über die eigene Partei hinaus Stimmen gewonnen zu haben. Meier hat aber gleichwohl zahlenmässig mehr.

Einigungsprozess in Sicht

Die Gremien beider Parteien würden sich «zeitnah» über das weitere Vorgehen absprechen, sagte SP-Co-Präsident Christoph Baumann. Reto Diener von den Grünen, nickte dazu. Und auch EVP-Präsidentin Barbara Günthard Fitze sagte, sie werde an diesen Gesprächen teilnehmen. Die EVP-Kandidatin Barbara Huizinga-Kauer kam gestern nicht über den letzten Platz hinaus. Mit 2127 Stimmen (8 Prozent) erzielte sie einen Achtungserfolg. Auch sie sagte, sie sei «sehr zufrieden und stolz darauf, über die eigene Basis hinaus» gepunktet zu haben. Huizinga zeigte sich überzeugt: «Mitte-Links kann es schaffen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es beim 4:3-Verhältnis im Stadtrat bleibt.»

Das Konzept der Grünliberalen

Nummer vier in der Zwischenrangliste ist Michael Zeugin von den Grünliberalen. Er erreichte 4500 Stimmen, was knapp 17 Prozent entspricht. Zeugin sagte, sein Resultat liege über dem, was die GLP bei Parlamentswahlen erreiche: «Vor daher betrachtet, ist es ein gutes Resultat.» Er habe erwartet, «dass es sehr eng wird im Mittelfeld». Er habe auch damit gerechnet, dass es zum zweiten Wahlgang komme. Und er wiederholte, was er im Wahlkampf betont hatte: Seiner Meinung nach müsste die GLP als drittstärkste Kraft im Stadtrat vertreten sein. «Man hat in den letzten Wochen wieder gesehen, wie zerstritten der Stadtrat agiert.»

«Man hat in den letzten Wochen wieder gesehen, wie zerstritten der Stadtrat agiert.»



Die Grünliberalen denken offenbar nicht daran, Zeugin für den zweiten Wahlgang im April aus dem Rennen zu nehmen. Parteipräsidentin Annetta Steiner zeigte sich überzeugt davon, dass es Zeugin von allen Kandidierenden am ehesten gelinge, Oswald in die Schranken zu weisen und «eine bürgerliche 5:2-Mehrheit zu verhindern». Es sehe derzeit so aus, «dass wir mit den Linken zusammensitzen werden».

Und ein Plan der SVP

Eine andere Taktik überlegt sich SVP-Präsident Simon Büchi. Er werde mit den Grünliberalen reden mit der Absicht, dass sich Zeugin zurückzieht. Büchi räumte ein, dass es in der SVP ein Szenario gab, wonach Oswald auf den zweiten Wahlgang verzichtet hätte. «Aber da gingen wir davon aus, dass die Unterschiede kleiner sind.» Nun, mit Oswald so deutlich an der Spitze, sagte dieser gestern: «Ein Rückzug zugunsten der GLP ist nicht ernsthaft ein Thema. Ich glaube, da wären mir viele Leute böse.»

Das Taktieren und Überlegen der Parteileitungen hat also begonnen, es wird aber noch ein paar Tage dauern, bis Entscheide vorliegen. Aufgrund der Aussagen vom Wahltag ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich SP, Grüne und EVP auf eine gemeinsame Kandidatur einigen werden, dass aber Oswald und Zeugin für ihre Parteien getrennt antreten werden. Am 2. April scheint es einen Dreikampf zu geben.

So sieht es der FDP-Präsident

Interessant in diesem liberal-bürgerlichen Zusammenhang ist daher die Einschätzung von Dieter Kläy, dem Präsidenten der FDP, der hier quasi als Aussenstehender argumentieren kann. Zunächst einmal sagte er: «Oswald zu unterstützen, war für die FDP eine ganz nüchterne Entscheidung.» Man habe angeschaut, welche Parteien in letzter Zeit wie die FDP gestimmt hätten. Die GLP sei da ein paar Mal abgewichen, etwa bei der Steuererhöhung oder bei der «unnötigen Racheaktion gegen das House of Winterthur».

Das Resultat vom Sonntag hat Kläy mit Überraschung zur Kenntnis genommen, wie er sagte: «Ich hätte erwartet, dass Michael Zeugin besser abschneiden würde.» Insbesondere habe er gedacht, dass Zeugin mehr Stimmen machen würde als Jürg Altwegg von den Grünen.

Alle Kandidaten waren weit entfernt vom absoluten Mehr: beinahe doppelt so viele Stimmen hätte Daniel Oswald gebraucht um bereits heute Nachfolger von Matthias Gfeller zu werden (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken).

(Der Landbote)