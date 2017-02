«Leasingverträge sollten verboten sein»

Sie haben in Ihrer Laufbahn schon hunderte Schuldner beraten. Was sind erfahrungsgemäss die grössten Schuldenfallen?

Katharina Blessing: Eindeutig Kredite. Die Leute nehmen Kredite auf oder nutzen eine Kreditkarte, sie schauen sich die monatlichen Raten an und denken: «Das geht dann schon irgendwie». Weil sie aber kein Budget gemacht haben, machen sie auch keine Rückstellungen.

Sieht so also ein typischer Fall in der Schuldenberatung aus?

Ja. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel geben: Ein 18-Jähriger ohne Lehre nimmt einen Kleinkredit auf, um sich ein Auto zu kaufen. Er bezahlt die Raten, behält aber seinen bisherigen Lebensstandard bei. So fehlt ihm bald das Geld, um alle Rechnungen zu bezahlen. Also erhöht er seinen Kredit weiter. Mit 28 Jahren hat er den Kredit mehrmals erhöht. In der Zwischenzeit hat er geheiratet, wurde Vater. Kurz bevor das zweite Kind zur Welt kommt, erhöht er seinen Kredit noch einmal, ohne einzuberechnen, dass das Einkommen der Frau sinken und ein zweites Kind nochmals mehr kosten wird. Dann kann er die Raten nicht mehr bezahlen – an diesem Punkt ist er weinend bei mir gesessen.

«Unsere Klienten schauen zu 90 Prozent nicht darauf, wieviele Zinsen sie bezahlen müssen, sondern nur darauf, wieviel Geld sie erhalten.»



Wer gibt denn solchen Schuldnern immer weiter Kredite?

Cembra Money, Bank Now und neu auch Bob Money sind im Moment die führenden Institute für Kleinkredite.

Haben Sie schon versucht, bei den Instituten zu intervenieren?

Wir haben schon darauf hingewiesen, es sei unverantwortlich, einem bestimmten Klienten weiterhin Kredite zu gewähren. Die Antwort lautete: Das sei aber ein ganz guter Kunde von ihnen.

Wie sieht der gröbste Fall aus, den Sie je erlebt haben?

Die Geschichten gleichen sich und Fälle wie der geschilderte sind keine Seltenheit. Unsere Klienten schauen zu 90 Prozent nicht darauf, wieviele Zinsen sie bezahlen müssen, sondern nur darauf, wieviel Geld sie erhalten.

Sind die Regulierungen für die Vergabe von Kleinkrediten in der Schweiz zu lax?

Ja. Die Auflagen müssten viel strenger sein. Die finanzielle Belastbarkeit der Klienten wird viel zu unkritisch bewertet. Zum Beispiel werden die Arbeitswegkosten der Kreditnehmer pauschal und viel zu gering veranschlagt.

Finden Sie, es müsste ein Werbeverbot für Kleinkredite geben?

Ganz klar. Unsere Organisation ist im Dachverband der Schuldenberatungen Schweiz vertreten. Dessen Geschäftsführer hat auch eine Beschwerde bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission eingereicht, dass die Werbung der Bank Now für Kleinkredite zu aggressiv ist.

Sie kritisieren vor allem die Kreditinstitute. Gibt es andere Schuldentreiber, vergeben zum Beispiel Telefonanbieter zu teure Handy-Verträge an Jugendliche?

Das ist heute nicht mehr so schlimm. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir häufiger Klienten mit fünf, sechs Handyverträgen. Sie kauften sich jeweils die neusten Mobiltelefone, die im Dreimonate-Takt herauskamen, und liessen ihre älteren Verträge einfach weiterlaufen. Heute kommen nicht mehr alle paar Monate Modelle auf Markt, die etwas ganz Neues können. Darum sind diese Fälle deutlich seltener geworden.

«Es gibt Schuldner, die mit der starken psychischen Belastung nicht mehr klar kommen und krank werden.»



Wie steht es um Leasing-Verträge. Hat sich die Situation auch diesbezüglich gebessert?

Nein. Leasingverträge sollte man verbieten. Wenn sie ihr Auto zurückgeben müssen, weil sie es nicht mehr finanzieren können, müssen die Leasing-Nehmer noch weiterzahlen. Und wenn der Vertrag beendet ist, fehlt in den meisten Fällen natürlich das Geld für ein neues Auto.

Wie geht es den Schuldnern, die in die Beratung kommen, psychisch und sozial?

Es gibt solche, die sich schämen und die sich stark überwinden müssen, um zu uns zu kommen. Die sind oft dankbar, dass sie endlich über ihre Sorgen reden konnten. Und dann gibt es solche, die mit der starken psychischen Belastung nicht mehr klar kommen und krank werden. Oft melden sich diese Klienten zu spät, wenn bereits ihr Lohn gepfändet wird. In ihrem Umfeld trauen sie sich nicht darüber zu sprechen. Wenn man aber nicht darüber spricht, wird es nur noch schlimmer.

Mit welchem Ziel gehen Sie in die Beratung?

Wir schauen im Einzelfall an, wie die Schulden bereinigt oder weitere Schulden verhindert werden können. Wir versuchen, den Leuten eine Perspektive aufzuzeigen. Wenn das gelingt, gehen sie meist erleichtert aus der Beratung.

Müssen Sie auch streng sein?

Ja. Wenn jemand in einer zu teuren Wohnung lebt oder sein Auto verkaufen muss, sagen wir das.

Fliessen oft Tränen in den Sitzungen?

Immer wieder. Zum Teil aus Erleichterung, zu Teil aus Schamgefühlen. Das ist auch ok. Wir machen auch eine psychosoziale Beratung, hören uns also auch die Gründe an für die Schulden.

Gibt es auch Klienten, die nicht bereit sind auf ihren gewohnten Lebensstandard zu verzichten?

Ja. Das sind oft Fälle, die unfreiwillig zu uns kommen, auf Geheiss des Arbeitgebers oder der Familie.

«Der Mittelstand ist am stärksten gefährdet, Schulden zu machen.»







Wie sieht der Weg aus den Schulden ganz konkret aus?

Wir erstellen ein Sanierungsbudget nach den Richtlinien der Betreibungsämter des Kantons Zürich. Dabei werden das betreibungsrechtliche Minimum und die aktuellen Steuern berücksichtigt. Was übrigbleibt, kann man einsetzen, um Schulden abzubezahlen. Die Schulden sollten, das ist eine Faustregel, in drei bis vier Jahren abbezahlbar sein.

Und das klappt in den meisten Fällen?

Nein. Viele Klienten sind bereits in der Lohnpfändung. In diesen Fällen geht es vor allem darum, neue Schulden zu verhindern. Oder man will erreichen, dass der Lohn nicht mehr gepfändet wird und die Klienten beispielsweise die aktuelle Krankenkassenprämie wieder bezahlen. Oder wir schauen, dass sie einen guten Umgang mit dem Betreibungsamt haben. Da versuchen wir zu vermitteln.

Reden wir von den Schuldnern, die nicht kooperieren, wie sehen diese Beratungen aus?

Diese Klienten reagieren oft aggressiv. Wir sind ehrlich und zeigen eine mögliche Lösung auf. Wenn die Klienten aber nicht wollen, können wir ihnen nicht weiterhelfen.

Wie sieht der Typus des uneinsichtigen Klienten denn aus?

Das sind zu einem grossen Teil Menschen, für die das Auto ein Statussymbol ist. Darauf wollen sie nicht verzichten. Sie sagen: Was sagen meine Nachbarn, wenn wir kein Auto mehr haben? Oder: Sie kennen doch die Leute meiner Nationalität – da hat man einfach ein Auto!

Und die kommen dann nicht wieder.

Ja, unsere Beratung ist freiwillig, und funktioniert nur, wenn man bereit ist zu verzichten. Wir hören immer wieder: «Wir brauchen ein Auto, um nach Deutschland einkaufen zu gehen». Man wohnt also in Zürich oder Winterthur und geht alle zwei Wochen jenseits der Grenze einkaufen. Und beim Auto rechnet man nur die Benzinkosten.

«Die meisten Leute, denen wir aufzeigen, was ihr Auto monatlich tatsächlich kostet, erschrecken.»







Dann müssen Sie vorrechnen, dass Einkaufen zu Fuss um die Ecke günstiger wäre?

Ja. Wir machen das ziemlich oft: Den Leuten aufzeigen, was das Auto tatsächlich monatlich kostet. Und ich kann Ihnen sagen: Die meisten erschrecken.

Reden wir von der Prävention. Soll das Thema Schulden in der Schule Thema sein?

Unbedingt. In der Stadt Zürich gibt es die Präventionsstelle für Schulden, die Schulbesuche macht. Auch wir bieten dies auf Anfrage an, für alle Schulen im Kanton Zürich.

Was raten Sie , wie bleibt man am einfachsten schuldenfrei?

Man muss sich ein Budget machen, bei jeder Einkommensveränderung wieder neu, und den Lebensstandard anpassen. Und erst etwas kaufen, wenn man das Geld gespart hat. Sparen und verzichten, das sind unsere Grundsätze.

Wer ist am meisten schuldengefährdet: Geringverdiener oder der Mittelstand, der zu unbekümmert mit Geld umgeht?

Der Mittelstand. Der grösste Teil unserer Klienten ist um die 40 Jahre alt, hat eine Lehre gemacht, eine Festanstellung und ein Einkommen von durchschnittlich 5000 Franken. Aber wir haben auch Hochverdiener und Working Poor.

Warum verschulden sich Leute, die viel verdienen?

Oft durch eine Krankheit, zum Beispiel ein Burnout, oder infolge einer Arbeitslosigkeit. Dann erhalten sie 70 oder 80 Prozent ihres Lohnes und müssten sich einschränken. Wir haben es auch gemerkt, als die Banken in Zürich Stellen abgebaut haben. Einige der Ex-Banker mussten ihren Lebensstandard massiv herunterschrauben. Das hiess dann beispielsweise mit 9000 statt 15 000 Franken auszukommen.

(Der Landbote)