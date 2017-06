Lehrtochter vergewaltigt — vier Jahre Gefängnis

Als die Klägerin im Herbst ihre Stelle antrat, wähnte sie sich im Glück. Im ursprünglichen Lehrbetrieb hatte es nicht mehr gepasst. Nun hatte sie nach langer Suche endlich einen Betrieb gefunden, in dem sie das fehlende dritte Lehrjahr absolvieren könnte. Die Freude währte nicht lange. Kurz nach ihrem Arbeitsbeginn begann der Chef, ihr nachzustellen. «Immer wenn er dachte, niemand sieht zu, hat er mich am Hintern angefasst», sagte sie am letzten Donnerstag vor dem Bezirksgericht Winterthur aus.

Massage als Vorwand

Nach etwa drei Wochen sei es noch schlimmer gekommen, sagt sie. Er habe sie angewiesen, ihm in den Keller zu folgen. Er sagte, er sei verspannt, sie müsse ihn massieren. Sie tat es, trotz mulmigem Gefühl. «Ich war naiv», sagt sie. Nachdem sie ihn massiert hatte, habe er ihr eine Massage angeboten, was sie nicht wollte. Er habe dann ihre Hose heruntergezogen, sich auf sie gelegt und sei in sie eingedrungen. Sie habe protestiert und geweint, doch der Angeklagte, ein massiger Mann, war viel stärker.

«Ich kam zu spät, weil ich Angst hatte, ins Geschäft zu gehen.»Die ehemalige Lehrtochter

In den darauffolgenden Wochen habe sich dieser Vorgang in sehr ähnlicher Weise noch zweimal wiederholt, jeweils wenn ihre Ausbildnerin nicht im Betrieb gewesen sei. Ihr mutmasslicher Peiniger, der seit Ende Januar in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet vor Gericht nicht, dass es während der Arbeitszeit dreimal zu Sex mit seiner Mitarbeiterin kam. Allerdings sei dies einvernehmlich passiert. «Ich schwöre bei Gott, sie lügt», diktierte er dem Arabisch-Übersetzer. «Sie hat es gewollt und genossen.»

«Sie war unzuverlässig»

Der damals frisch geschiedene Mann betont, die junge Frau habe ihm Avancen gemacht und seine Aufmerksamkeiten genossen. Der Bruch sei erst später gekommen. «Sie kam spät oder gar nicht zur Arbeit und war unzuverlässig. Sie dachte wohl, sie kann sich das erlauben, weil sie jetzt mit mir schläft.» Daraufhin habe er ihr gekündigt. Die Klägerin beschreibt das ganz anders: «Ich kam tatsächlich einige Male zu spät, weil ich Angst hatte, ins Geschäft zu gehen.»

«Das Opfer ist als Frau und Angestellte auf die schlimmstmögliche Weise diskriminiert worden»Das Gericht in der Urteilsbegründung

Der Angeklagte blieb bei seiner Version. «Ich bin ein ganz normaler Mensch, Vater von zwei Kindern. Unmöglich, dass ich so etwas getan hätte.» Er bat das Gericht, ihn noch am gleichen Tag aus der Haft zu entlassen. «Wenn nicht, bin ich persönlich und finanziell ruiniert.»

Die Staatsanwaltschaft hingegen forderte wegen mehrfacher Vergewaltigung, versuchter sexueller Nötigung und mehrfacher sexueller Belästigung eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren mit anschliessendem Landesverweis für zehn Jahre. Der Angeklagte habe als Chef die Lage der Lernenden als junger und unsicherer Person schamlos ausgenützt.

«Absolut lebensfremd»

Dem stimmte die Gerichtsvorsitzende zu. Zwar handele es sich um ein sogenanntes Vieraugen-Delikt. «Es ist aber klar, dass auf die Aussagen des Angeklagten nicht abgestützt werden kann». Es seien «zusammengezimmerte Schutzbehauptungen», die mit den Indizien und Zeugenaussagen nicht ansatzweise zusammenpassten. «Und dass eine Auszubildende sich innert zwei Wochen so an ihren Chef hängt und ungeschützt mit ihm Sex hat, ist absolut lebensfremd.»

Am Freitag verurteilte das Gericht den Angeklagten darum, wie gefordert, zu vier Jahren unbedingter Haft mit anschliessender Ausschaffung. Zusätzlich zu den Verfahrenskosten und dem entgangenen Lohn muss der Ex-Chef zudem eine Genugtuung in Höhe von 15 000 Franken zahlen, zudem eine Entschädigung von 30 000 Franken auf Grundlage des Gleichstellungsgesetzes, weil das Opfer «als Frau und Angestellte» auf die schlimmstmögliche Weise diskriminiert worden sei. «Den seelischen Schaden trägt sie ein Leben lang mit sich.»

(Der Landbote)