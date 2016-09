Letzter Baumarkt der Innenstadt macht Pause

Claudia Buff steht an der Kasse. Während sie Glühbirnen, Schrauben und Malfarbe scannt und verkauft, begrüsst sie die meisten Einkaufenden mit Vornamen. «Fast alle Kunden hier sind Stammgäste», erklärt die Verkäuferin, die seit achteinhalb Jahren in der Do-it+Garden-Filiale der Migros im Zentrum Neuwiesen arbeitet. Die Filiale wird am Samstag als letztes verbliebenes Geschäft auf dem Zwischengeschoss 1 (Ebene A) vorläufig geschlossen. Nach dem Umbau des Einkaufszentrums in zwei Jahren wird sich das Do-it+Garden-Angebot dann die gesamte Fläche der Ebene A mit einem integrierten SportXX-Sortiment teilen. Der auf diesem Stock bereits geschlossene Vögele-Schuhladen wird nicht mehr zurückkommen.

Nach Töss oder in die Grüze

Buff und ihre drei Mitarbeiter werden innerhalb der Migros weiterbeschäftigt, unter anderem in der neuen Do-it+Garden-Migros-Filiale in Pfungen. Buff selber hat eine Anstellung im Rosenberg gefunden. «Es tut schon ein wenig weh, diesen Arbeitsplatz verlassen zu müssen», sagt die 48-Jährige. Bis am Samstag muss alles raus, bis zu 75 Prozent ist die Ware bereits heruntergesetzt. Falls es die Möglichkeit dazu gebe, würde sie in zwei Jahren gerne in den Laden im Neuwiesen-Center zurückkehren, sagt Buff.

Damit schliesst nun der einzige noch verbliebene Baumarkt in der Innenstadt. «Ich bin fast jeden Tag hierhergekommen», sagt eine 77-jährige Kundin. Sie werde nun wohl ab und zu in den Obi in der Grüze fahren. «Aber das ist für mich viel anstrengender.» Ausweichen kann man die nächsten zwei Jahre auch in den Coop Bau und Hobby in Töss oder in die Hasler AG in der Grüze.

Im April 2017 beginnt der Umbau des Einkaufszentrums Neuwiesen. Vorher wird der Migros-Markt im Erdgeschoss in verschiedene Provisorien umgebaut, in die der verkleinerte Supermarkt, die Blumenabteilung und der Elektroshop der Migros einziehen. Das Migros-Restaurant wird während des Umbaus verkleinert und in den Take-away im Erdgeschoss integriert. Geplant sind zweieinhalb Jahre Bauzeit, im Herbst 2019 soll der gesamte Umbau abgeschlossen sein.

Neue Alnatura-Filiale

Bereits im Spätsommer 2018 soll die neue Do-it-Filiale und der umgebaute Migros-Markt eröffnen, der mit seiner Food- und Non-Food-Abteilung komplett ins erste Obergeschoss zieht, sowie das Migros-Restaurant, das ins zweite Zwischengeschoss zügelt und an der Südfassade einen Balkon und eine Loggia mit Blick auf der Sulzer-Areal und die neuen Zwillingsplätze bekommt. Das Erdgeschoss dominiert eine 500 Quadratmeter grosse Alnatura-Filiale der Migros mit Bioprodukten, die mehrheitlich aus Deutschland und der EU importiert werden. Das rund 25 Millionen teure Bauprojekt der Besitzerin Siska Immobilien Holding AG wurde bereits im Januar bewilligt. Der heutige Ladenmix bleibt laut Siska-Geschäftsführer Günter Heuberger bestehen. Neben der Hauptmieterin Migros bleiben also auch die kleinen Läden. (Der Landbote)