Line-Up von Afro-Pfingsten steht

Letztes Jahr fand statt Afro-Pfingsten das Festival «Eine Welt» statt. Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich der Trägerverein von «Eine Welt» das Namensrecht an den «Afro-Pfingsten» gesichert hat und das Festival in diesem Jahr wieder aufleben soll. Nun steht das Line-Up. Das Festival findet vom 1. bis 4. Juni statt.

Die Veranstalter setzen dieses Jahr zudem wieder auf die für Afro-Pfingsten typische Kulisse. Wie in früheren Jahrern wir das Markterlebnis durch Strassenkünstler und Gratis-Konzerte auf der Openair-Bühne ergänzt. Das Rahmenprogramm im Detail wird im April bekanntgegeben.

13 Bands an 4 Tagen

Vom 1. bis 4. Juni spielen 13 Bands im Alte Kaserne Kulturzentrum in Winterthur. In fünf Konzertblöcken ist in Winterthur Musik aus Afrika, Brasilien und der Karibik zu erleben.

Donnerstag 01. Juni 2017 - Southern Africa Night

Nomfusi (Video) - 19.30-20.45 Uhr

Mokoomba - 21.15-22.45 Uhr

Freitag 02. Juni 2017 - Reggae Night

Warrior King & the Rootz Warriors (Video) - 20.00-21.15 Uhr

Macka B Roots Ragga Band - 21.45-23.15 Uhr

Big Youth an feat. Jah’Mila & Naya Rockers - 23.45-01.15 Uhr

Samstag 03. Juni 2017 - Afro Latin Night

Forró Miór (Video) - 20.00-21.15 Uhr

African Salsa Orchestra - 21.45-23.15 Uhr

Septeto Nabori - 23.45-01.15 Uhr

Sonntag 04. Juni 2017 - Tradition & Trance

Ayekoo Drummers (Video)- 13.30-14.30 Uhr

Soadaj - 15.00-16.30 Uhr

Sonntag 04. Juni 2017 - African Night

Takeifa (Video) - 19.30-20.45 Uhr

Orchestra Poly-Rythmo - 21.15-22.45 Uhr

BKO Quintett - 23.15-00.45 Uhr

