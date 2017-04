Logieren und schlemmen ohne zu bezahlen

Weil ein Sozialhilfebezüger auf seiner Wohnungssuche eine Zwischenlösung brauchte, zog er vorübergehend ins 3-Sterne-Hotel Loge am Oberen Graben in Winterthur ein. Eine Nacht kostete 150 Franken, er blieb fünf und bezahlte keine. Am Donnerstag stand der 57-jährige Schweizer nun unter anderem wegen Zechprellerei vor Gericht.

Im März 2015 war seine Einzelfirma Konkurs gegangen. Er hatte gewusst, dass sie nur noch Verluste schrieb, obwohl er entgegen dem Gesetz nicht Buch geführt hatte. Geld hatte er bei den Versicherungen für Unfall und Altersvorsorge seines Mitarbeiters gespart, indem er diesem die Beiträge zwar vom Lohn abgezogen, sie aber nicht an die Sozialversicherungsanstalt weitergereicht hatte. Ein halbes Jahr später war er auf Wohnungssuche und zog ins Hotel Loge.

Vietnam-Restaurant geprellt

Er habe schnell eine Unterkunft gebraucht und gerade nichts Günstigeres gefunden, begründete der stellenweise unsicher wirkende Angeklagte die teure Wahl vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt war er finanziell nicht in der Lage, das Hotel zu bezahlen. Einige Tage später erhielt der heute an einem Arbeitsintegrationsprogramm Teilnehmende den Beitrag des Sozialamtes.

Er liess es sich gut gehen, ass nicht nur mit Begleitung, sondern bestellte auch Cüpli und Grappa.



Die offene Rechnung ­– weil er auch im Hotel ass, belief sich der Betrag auf knapp 900 Franken – bezahlte er trotzdem nicht. Kurz darauf vereinbarte er mit dem Geschäftsführer des Vietnam-Restaurants im Schlosstal Konsumation auf Rechnung, welche er innerhalb von zehn Tagen begleichen wollte. Er liess es sich gut gehen, ass nicht nur mit Begleitung, sondern bestellte auch Cüpli und Grappa. Die Rechnung von 1346.20 Franken nach neun Tagen bezahlte er nicht.

Sein Mandant habe offensichtlich den Überblick über seine Finanzen verloren und sich so in die verhängnisvolle Situation gebracht, sagte sein Pflichtverteidiger. Der vor Gericht leise sprechende Angeklagte anerkannte alle Vorwürfe, äusserte aber kein Bedauern. Sein Anwalt plädierte auf eine bedingt aufgeschobene Geldstrafe, weil seine Taten «im Kontext der desolat gewordenen Situation nicht bewusst geplante Schädigungshandlungen» gewesen seien.

Ungünstige Prognose

Die Richterin sah das anders: Das Verhalten des Angeklagten insbesondere dem Restaurant gegenüber sei ziemlich dreist gewesen, weil er nicht nur dort gegessen habe, sondern es sich mit den Cüpli und Grappa gut gehen liess. Damit habe er das Vertrauen seiner Gastgeber schamlos ausgenutzt. Ausserdem stellte ihm die Richterin eine ungünstige Prognose, unter anderem wegen mehreren Vorstrafen.

So ist er trotz Führerausweisentzug aufgrund einer Krankheit Auto gefahren. Sie verurteilte den Mann zu einer unbedingten Geldstrafe von 6000 Franken und einer zusätzlichen Busse von 500 Franken und appellierte an ihn: «Sie müssen schauen, dass sie ihre Finanzen in den Griff bekommen und dürfen nicht mehr fahren, das ist gefährlich.» Davor hatte sie keine Einsicht in seinem Verhalten festgestellt.

(Der Landbote)