Lokale Hotellerie auf Rekordkurs

Es sind schwierige Zeiten für Tourismusdirektor Pierre Droz. Mit dem Projekt «House of Winterthur», einer Zusammenlegung von Standortförderung und Winterthur Tourismus, steht seine Funktion zur Disposition – auch jetzt, nachdem das Parlament das Projekt zur Überarbeitung an den Stadtrat zurückgewiesen hat. Da kommen Droz positive Nachrichten gelegen. Und die gibt es: Sowohl in Winterthur als auch in den umliegenden, der Tourismusorganisation angeschlossenen Gemeinden ist die Zahl der Hotelübernachtungen 2016 markant gestiegen. 172 090 Übernachtungen wurden im gesamten Einzugsgebiet im ersten Halbjahr gezählt. Das sind 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Stadt betrug das Plus sogar 12,7 Prozent.

Droz führt diese günstige Entwicklung auf zwei Ursachen zurück: erstens auf den Internationalen Berufsbildungskongress, der im Juni nach einem Jahr Pause zum zweiten Mal in Winterthur stattfand. Zweitens auf das im Januar eröffnete Hotel Plaza, das an der Technikumstrasse 31 zusätzliche Zimmer in die Stadt gebracht hat. Das Plaza, ein Dreisternhaus, sei vor allem für Geschäftskunden attraktiv, sagt Droz. Und die machen in Winterthur neun von zehn Gästen aus.

Seit 2012 waren die Übernachtungszahlen in Winterthur rückläufig. Die Branche reagierte, indem sie 2015 die Preise anhob, auf im Schnitt 140 Franken pro Zimmer und Nacht (Zürich: 220). Mehrere Hotels, so das Wartmann, das Park-Hotel und das Banana City, investierten in die Infrastruktur. Auch das scheint sich positiv bemerkbar zu machen.

Touristische Impulse

Laut Droz trägt auch der Tourismus zum Ergebnis bei. Das zeige sich bei den Stadtführungen von Winterthur Tourismus, die besser nachgefragt würden. Impulse für den Tourismus kämen auch vom Sulzer-Areal, von Karl’s kühner Gassenschau und den Museen, insbesondere den Fotomuseen.

Der September verspreche erneut ein hervorragender Monat zu werden, sagt Droz. «Wenn es so weitergeht, erleben wir ein Rekordjahr.» Dazu könnte wiederum das Hotel Plaza beitragen. Nach durchzogenen Startmonaten ist die Auslastung laut Direktor Hans Peter Kaiser im September auf 70 Prozent geklettert. (Der Landbote)