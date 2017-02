Medizin für die Baronenscheune

Die «Baroneschüür» umweht Winterthurer Lokalhistorie. 1648 wurde das Haus als Scheune erstellt, über 100 Jahre später zog Baron Johann Heinrich von Sulzer-Wart in die zum Wohnhaus umgebaute Liegenschaft ein. Schlagzeilen machte der denkmalgeschützte Ort 2003, als auflog, dass im Haus betrügerische Direktoren der Winterthurer Krankenkasse KBV ihr Unwesen trieben. Im letzten Sommer wurde die Baronenscheune versteigert, den Zuschlag erhielt eine kleine Immobilienverwaltung. Und diese hat die Räume nun einer Therapie-Gemeinschaft vermietet.

Auch Eurythmie und Yoga

Geplant ist ein «ärztlich-therapeutisches Zentrum für Integrative Medizin», die Eröffnung ist für August vorgesehen, ab übernächster Woche wird umgebaut. Zur Kerngruppe gehören laut einem Flyer zwei Fachärztinnen für Allgemeine Innere Medizin und zwei Fachärztinnen für Psychiatrie. Hinzu kommen Therapeuten jeglicher Couleur: Osteopathie, Heileurythmie, kraniosakrale Therapie oder auch Yoga. Noch gesucht werden Gynäkologen, Fachpersonal für die Geburtshilfe sowie Kunsttherapeuten.

Mitinitiatorin und Ärztin Sonja Sigg sagt, das Zentrum in der Baronenscheune solle eine gewisse Aussenwirkung entfalten. Mit Seminarangeboten und Kulturveranstaltungen wolle man «die Stadt bereichern».

Zu teuer für die Kunstschüler

Das historische Haus steht seit November leer. Die Vormieterin, die Kunstschule Winterthur, war seit 2010 eingemietet und zahlte während der unklaren Besitzerlage vor der Gebäudeversteigerung einen deutlichen reduzierten Zins. Nun konnte sie sich die «Scheune» nicht mehr leisten.

Aktuell ist die Kunstschule an der Pionierstrasse eingemietet, im obersten Stock eines Hauses und gleich gegenüber des Superblocks. Dort könne man jedoch nur ein Jahr bleiben, heisst es beim Sekretariat. Die Schule, in der jedes Jahr rund 25 junge Erwachsene ihr gestalterisches Zwischenjahr vor einem Studium oder einer Lehre absolvieren, sucht also noch immer nach einem neuen Standort. «Unbedingt in Winterthur», heisst es.

(Der Landbote)