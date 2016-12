Mehrkosten bei Schule und Polizei

Es zeichnete sich ab: Die Schule hat die Stadt 2016 deutlich mehr gekostet, als im Budget vorgesehen. So fielen bei der Sonderschulung 1,5 Millionen Franken mehr an. Aber auch die Nachzahlung für offene Lehrerlöhne riss ein Minus von 1,5 Millionen Franken in die Kasse.

Allerdings gilt es zu bedenken, dass diese Kosten im Laufe der nächsten Jahre ohnehin angefallen wären. Nicht vorhersehbar waren auch die Kosten von 320 000 Franken für die Schulung der zugezogenen fremdsprachigen Kinder. Es brauchte eine Aufnahmeklasse sowie Integrationskurse an der Privatschule «Allegra». Die Ausgaben überschritten hat weiter die Stadtpolizei, und zwar um 420 000 Franken. Wie der Stadtrat mitteilt, waren dafür vor allem die Personalkosten verantwortlich. Es gab bei der Polizei mehrere Langzeit-Krankheitsausfälle.

«Trotz der gebundenen Ausgaben rechnen wir mit einem Plus.»



Beat Holzer,

Chef Finanzamt

Zudem wurden die eingeplanten Rotationsgewinne nicht erreicht. Rotationsgewinn entsteht, wenn mehr ältere Angestellte mit hohen Löhnen ausscheiden als jüngere in höhere Lohnkategorien nachrücken. Ins Gewicht fiel auch der Sondereinsatz der Polizei beim Fussballspiel FC Winterthur gegen FC Zürich, er kostete 50 000 Franken.

Teurer Internet-Auftritt

Der Internet-Relauch der Stadt Winterthur kam rund 310 000 Franken teurer als geplant. Ebenfalls nicht im Budget vorgesehen waren der Ersatz der Niederspannungs-Hauptverteilung der Abwasserreinigungs-Anlage Hard (300 000 Franken) sowie bauliche Anpassungen, die anfielen, weil das Friedensrichteramt ins Stadthaus umzog (209 000 Franken).

Die Mehrausgaben summieren sich auf über 4,5 Millionen Franken. Der grösste Teil der Kosten ist gebunden. Das bedeutet, dass die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtenscheide oder andere verbindliche Beschlüsse verpflichtet ist, die Ausgabe zu leisten. Das sei bei den erwähnten Leistungen der Fall, teilt der Stadtrat mit. Lediglich bei den Ausgaben der Stadtpolizei werden 132 000 Franken aus einer Reserve kompensiert.

Das Budget 2016 hatte einen Überschuss von 1,7 Millionen Franken vorgesehen. Trotz der Mehrkosten rechnet Beat Holzer, Leiter des Finanzamts, aber nicht damit, dass die Rechnung nun ins Minus kippt: «Die gebundenen Ausgaben liegen im Vergleich mit anderen Jahren im Rahmen. Weil es noch viele weitere Veränderungen gibt, erwarten wir aufgrund der Hochrechnung doch ein positives Resultat.»

