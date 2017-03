Mensa-Umbau sorgt für Schlangen

Seit Jahresbeginn ist die Mensa der Kantonsschule Rychenberg eine Baustelle. Sie ist für die 1200 Schülerinnen und Schüler zu klein geworden. Bis das neue Mensa-Gebäude Anfang 2018 eröffnet, muss improvisiert werden. Besonders an Donnerstagen zieht sich die Schlange vor der provisorischen Essensausgabe bis in den Gang hinaus. Der Pausenraum ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf Bänken in den Gängen sitzen Schüler mit ihrem Lunch und einige essen sogar in leeren Klassenzimmern.Die Mensa-Küche ist in einem mobilen Container eingerichtet und im Aufenthaltsraum, dersogenannten Müsliburg, wurde eine provisorische Essensausgabe aufgebaut. Zusätzliche Tische im Foyer und ein grosses Zelt auf der Terrasse sollen den vorübergehenden Verlust von 185 Sitzplätzen kompensieren.

Sonderregel während Umbau

Laut dem Rektor Christian Sommer hat sich die Lösung bewährt. Allerdings müssen den Schülern während dieses Ausnahmezustands auch Sonderregelungen zugestanden werden. «Normalerweise dürfen die Schüler wegen des Geruchs und des Abfalls nicht mit warmem Essen in das Hauptgebäude, da sind wir jetzt tolerant», sagt er. Auch die Lehrer kommen den Schülern entgegen, wie eine Schülerin erzählt: «Einige Lehrer lassen uns früher in die Mittagspause, damit wir uns Plätze besetzen können.»

Das Zelt ist unbeliebt

Nicht alle Ideen werden funktionieren nach Plan. Das Zelt auf der Terrasse wird nicht genutzt. Es ist nicht geheizt und bei schlechtem Wetter zieht der Wind durch die Eingänge. «Das Zelt war von Anfang an nur als Regenschutz gedacht», sagt Rektor Sommer. Im März werde es abgebaut und im Herbst werde es nicht wieder aufgestellt.

Wer schnell etwas Warmes im Bauch möchte, erhält am Verpflegungswagen vor dem Haupteingang Fast Food, wie Pommes frites oder Würste. Für SV-Mitarbeiterin Ruth Brütsch ist der Wagen eine grosse Verbesserung: In den ersten Januarwochen war er noch nicht bereit und sie stand mit ihrem Grillstand in der Kälte. «Das war hart», sagt sie. Die Schüler seien zufrieden mit dem An­gebot des Wagens und sie istfroh über den geheizten Platz. «Dafür rieche ich nun abends wie Pommes frites», scherzt sie.

Schüler wie Lehrer sehen den Umbau gelassen. «Ich habe mir die Situation prekärer vorgestellt», meint ein Englischlehrer. Es gelinge ihm, die Stosszeiten zu meiden. «Es ist ja nur vorübergehend», sagt auch eine Schülerin zuversichtlich. Zwei Monate des Umbaujahres haben sie bereits geschafft. (Landbote)