Mieter auf Zeit füllen die leeren Hallen

Bei Rieter hält man sich noch ­bedeckt. Zur Umnutzung des Industrieareals in Töss war gestern an der Jahres­medienkonferenz des Konzerns wenig zu erfahren. «Wir prüfen sämtliche Optionen», sagte CEO Norbert Klapper nur. Bekannt ist: Die Firma will künftig lediglich 30 000 der 100 000 Quadratmeter belegen, also weniger als ein Drittel. Nebst dem Verwaltungsgebäude im ­Süden des Areals wird fortan nur noch eine der vier grossen Werkhallen benötigt. Welche man auswählt, ist laut Klapper ebenfalls offen. Die Montage­abteilung, die Rieter als einzigen Bereich in Winterthur behält, belegt heute die Halle im Norden an der Klosterstrasse (siehe Karte).

Rieter-Areal in Töss. Quelle red, Grafik Archiv/mk

Rieter hatte im Herbst 2015 ­bekannt gegeben, die Produktion am Hauptsitz in Töss massiv zu verkleinern. Im vergangenen Jahr wurden 150 Arbeitsplätze sowie 60 Temporärstellen ab­gebaut. Die Massnahmen in Winterthur seien zu 80 Prozent ab­geschlossen, hiess es gestern.

Offensichtlich lässt man sich mit den Zukunftsentscheiden Zeit. «Wir haben keine Eile. Falls es länger dauert, dauert es länger», so Klapper. Man wolle das Areal zusammen mit der Stadt und dem Kanton sorgfältig entwickeln. «Wir sind uns sehr bewusst, wie hoch das öffentliche Interesse an diesem Land ist.»

Stadtentwickler: «Rieter will bauen, nicht verkaufen»

Der grosszügige Zeitplan deutet darauf hin, dass Rieter das Areal nicht verkaufen will, sondern selbst an einer Umnutzung ar­beitet. Der Leiter der Stadtentwicklung, Mark Würth, bestätigt: «Rieter investiert in den Standort Winterthur, sie wollen bauen.» Das Prozedere dafür ist auf­wendig, denn das Areal liegt in der Industriezone. Damit Wohnungen gebaut werden können, muss der Gemeinderat einer Umzonung zustimmen. «Sollte Rieter für den Rest des Areals eine Um­zonung erwirken», so Würth, «müsste man wohl als Gegenwert auch dem Quartier etwas bieten.» Wünschbar wäre zum Beispiel, das Tössufer der Bevölkerung ­zugänglich zu machen. Im Kontakt mit Rieter sei man auch bezüglich der Buswendeschlaufe.

Angesichts der langen Planungsfristen beginnt Rieter mit Zwischennutzungen auf dem Areal. Ein rund 200 Quadrat­meter grosser Teil einer Halle wurde bereits an einen privaten Verein vermietet, wie Mitglieder des Vereins bestätigen. Der Vertrag ist bis 2022 befristet, Kün­digungsfrist: sechs Monate; der Jahresquadratmeterpreis beträgt 150 Franken. Laut den Vereinsmitgliedern sucht Rieter nach Mietern, die eine möglichst grosse Fläche belegen. Falls nicht anders möglich, würden aber auch Trennwände für kleinere Nutzungen eingebaut. Möglichst wenig Aufwand und Kosten, so laute die Devise. Ob Rieter angesichts der kurzen Vermietungsdauer grössere Betriebe anlocken kann, scheint fraglich. Rieter-CEO Klapper bestätigt, dass auf dem Areal diverse Zwischen­nutzungen vorgesehen sind, ohne jedoch Angaben zum jetzigen Vermietungsstand zu machen.

Das Asylheim erhielt von Rieter die Kündigung

Einige Teile des grossen Areals in Töss werden schon seit längerer Zeit von anderen Firmen genutzt, etwa von der Brühlgut-Stiftung, der Kletterhalle 6aplus oder der Maschinenindustrie­firma Netech. Seit fast zehn Jahren ist auch die Asylorganisation Zürich (AOZ) auf dem Areal eingemietet. Sie unterhält in einem kleinen historischen Haus im Westen des Geländes das Asyldurchgangsheim Kloster. Allerdings wurde der AOZ der Vertrag bereits per Jahresende gekündigt, wie Urs Grob, Sprecher der kantonalen Sicherheitsdirektion, auf Anfrage bestätigt. Der Grund bleibt vorerst unklar, Rieter äussert sich dazu nicht. Die Sicherheitsdirektion will am Freitag an einer Medienkonferenz genauer informieren. (Landbote)