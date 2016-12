Migros belebt das Kesselhaus

Das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Kesselhaus beim Hauptbahnhof gehört nicht gerade zu den Aushängeschildern seiner Art. Bisher musste mehr über Ladenschliessungen als über Eröffnungen berichtet werden. Folge dieser Entwicklung: Grosse Flächen stehen leer. Nun aber kommt die Migros Ostschweiz mit ermutigenden Neuigkeiten: Ein «neues Format» werde im Kesselhaus voraussichtlich im Frühling Einzug halten: «Bike World», ein SportXX-Ableger. Was genau da verkauft und an Service geboten wird, will der Mediensprecher noch nicht verraten. Klar aber ist: Acht Mitarbeitende werden dort beschäftigt sein. Und die Verkaufsfläche wird 1200 Quadratmeter betragen, verteilt auf zwei Etagen.

Ein Augenschein im Kesselhaus zeigt: hinter dem Japan-Restaurant Yooji’s steht eine sehr grosse Verkaufsfläche leer. Von Umbauarbeiten ist zwar derzeit noch nichts zu sehen, doch die Migros versichert, die planerischen Vorarbeiten seien abgeschlossen und die Bewilligung für den Mieterausbau sei vorhanden.

Migros-Restaurant ein Jahr zu

Gestern legte die Migros Ostschweiz zudem einen Fahrplan vor, wie sie die angekündigten Umbauarbeiten im Neuwiesenzentrum gleich neben dem Kesselhaus koordinieren will. Das ganze Zentrum wird einem Gesamtumbau unterzogen. Für die Migros-Kundschaft beginnt das am 2. Januar: Ab dann werden die bedienten Theken für Charcuterie und Käse durch abgepackte Waren im Kühlregal ersetzt.

Zudem zügelt der Fachmarkt Melectronics provisorisch ins Erdgeschoss. Und die grösste Neuerung: Das Rollband im Supermarkt wird ab dem 9. Januar nicht mehr in Betrieb sein. Lift und Rolltreppe in der Mall funktionieren weiter nicht mehr. Eine grosse Änderung ist am 1. April: Dann schliesst das Migros-Restaurant für gut ein Jahr; Wiedereröffnung an neuem Ort ist voraussichtlich im Spätsommer 2018.

Einige wenige Tische für die schnelle Verpflegung gibts provisorisch beim Take-Away. Erst im September 2019 werden sämtliche Umbauarbeiten im Einkaufszentrum Neuwiesen abgeschlossen sein. (Der Landbote)