«Mister Haldengut» wechselt zu Chopfab

Es ist ein hochkarätiger personeller Zugang, den die Doppelleu Brauwerkstatt AG gestern vermeldete. Toni Schneider, der amtierende Vizepräsident des Schweizer Brauerei-Verbands und bisherige Verkaufsdirektor von Heineken Schweiz, wechselt zur Chopfab Herstellerin.

Schneider hatte sich in den vergangenen Jahren als «Mister Haldengut» einen Namen gemacht und war mit der Biermarke Haldengut, einer Tochter des Heineken-Konzerns, lange Jahre als Hauptsponsor des Winterthurer Oktoberfestes präsent. Er ist seit über 30 Jahren in der Bierbranche tätig. Schneider wird bei Doppelleu den Posten des Leiters «Key Account Management» übernehmen und im Vertriebsbereich tätig sein.

Rückkehr nach Winterthur

Für Schneider ist es eine berufliche Rückkehr nach Winterthur. Er absolvierte einst seine Ausbildung in der Eulachstadt in den 1980er Jahren. «Eine junge aufstrebende Winterthurer Marke mit nationalem Potential bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, bereitet mir besondere Freude», lässt er sich in der Mitteilung von Doppelleu zitieren.